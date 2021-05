Manchester City – Chelsea, une finale précoce

06/05/2021 à 19:29 CEST

Manchester City ou Chelsea. Guardiola ou Tuchel. Après que les deux équipes ont laissé derrière leurs puissants rivaux respectifs pour atteindre la finale de la Ligue des champions, samedi prochain à 18h30, lors d’un match de Premier League, ils se retrouveront à l’Etihad dans le “ vermouth ” du match d’Istanbul, où l’on décidera qui aura le plaisir de savourer de remporter la meilleure compétition interclubs européenne.

Ils arrivent dans des situations très différentes. L’équipe “ citoyenne ”, bien qu’elle ait été surclassée par les “ blues ”, pourrait être sacrée championne de la compétition de championnat anglais si Manchester United perd son match contre Aston Villa dimanche.. Leur saison exceptionnelle au cours de laquelle ils ont dominé le championnat d’une main de fer et ont atteint des records de régularité, leur permet d’atteindre la phase finale avec la relative “ tranquillité ” de pouvoir donner du repos à leurs footballeurs les plus décisifs pour se préparer à la toute finale. en Turquie.

Chelsea, en revanche, se rend à Manchester avec l’obligation d’ajouter. Ils occupent actuellement la quatrième position, avec la pression exercée par ceux qui viennent de derrière, surveillant et prêts à attaquer les positions des Champions. West Ham ne compte que 3 points et Tottenham 5, mais une chute, qui serait la deuxième depuis que l’Allemand a pris l’équipe, leur donnerait des ailes pour continuer à pousser. Mais l’équipe de Tuchel va comme un tir et son objectif reste de rester à la troisième place, occupée par Leicester avec un avantage de 2 points.

Tuchel a remporté le premier tour

Guardiola et Tuchel se sont déjà rencontrés à Stamford Bridge lors du premier duel d’ardoise entre les deux. A cette occasion, c’était pour contester les demi-finales de la FA Cup, un match où tout le monde pariait sur une victoire pour les ‘sky blues’, compte tenu de leur campagne extraordinaire, ils étaient déjà en finale de la Coupe Carabao finalement remportée contre Tottenham, et en raison de leur position en championnat, mais Chelsea a donné la surprise et l’a emporté avec un but solitaire de Ziyech en début de seconde période.

Maintenant, ce week-end, ils se retrouveront à nouveau une rencontre qui servira d’apéritif de ce qui nous attend le 29 mai. Les deux mettront-ils les cartes sur la table ou seront-ils réservés pour la finale de la Ligue des champions? Spectacle garanti, oui.