Manchester City contrarié contre Swindon, des buts à gogo à Chelsea contre Chesterfield, un affrontement enflammé de West Ham Leeds et un match nul pour Man United et Aston Villa

La FA Cup reprend ce week-end et voit tous les clubs de haut niveau entrer dans la mêlée alors que les clubs de Premier League et de Championship sont opposés à des clubs hors ligue et à d’autres clubs EFL.

La magie de la coupe n’a jamais été perdue dans cette compétition et beaucoup espèrent quelques bouleversements qui pourraient voir les équipes de Premier League s’écraser à ce stade précoce de la compétition.

getty

Kevin De Bruyne devrait faire la queue aux côtés du prospect de City Cole Palmer ce soir

Voici notre aperçu des paris et les meilleurs conseils des matchs de ce week-end…

Swindon Town contre Manchester City

Swindon était un énorme outsider avant le week-end, mais leurs cotes ont chuté de 37/1 à 16/1 sur le Betfair Exchange car Man City a de nombreux joueurs avec COVID.

Pep Guardiola a également d’autres problèmes de sélection après le départ de Riyad Mahrez, qui s’est rendu en service international à la Coupe d’Afrique des Nations.

Cela donne à l’équipe de League Two une légère lueur d’espoir contre les champions de Premier League.

Guardiola sera malgré tout obligé de faire tourner fortement l’équipe tout en dépendant également de certains jeunes et c’est là qu’ils pourraient capitaliser.

Ces deux équipes ont un peu d’histoire dans l’élite des années 90 et elles pourraient entrer dans l’histoire vendredi soir avec la première coupe de l’année.

Swindon occupe la cinquième place du classement alors qu’ils envisagent une promotion en Ligue 1 et une victoire ou un match nul ce week-end pourrait être l’élan pour de grandes choses cette saison.

Chelsea contre Chesterfield

Chesterfield est l’équipe la plus chère à gagner ce week-end alors que le club hors ligue affronte les champions de la Ligue des champions Chelsea samedi soir.

Stamford Bridge accueillera les Spireites qui occupent la tête du Conference Premier après avoir perdu une fois toute la saison.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en 1950, également en FA Cup, où Chesterfield a forcé une reprise après avoir vu un match nul 1-1 au 5e tour.

Chelsea a accueilli la rediffusion et a ensuite remporté le match nul 3-0 à Stamford Bridge.

Ce week-end, un match nul aurait une cote de 23/2 alors qu’une victoire improbable pour Chesterfield est de 29/1.

Ce match voit historiquement beaucoup de buts et ce décalage pourrait aider à répéter l’histoire avec des buts à gogo samedi.

GETTY

Lukaku est revenu dans l’équipe de Chelsea après sa brouille avec Thomas Tuchel

West Ham contre Leeds United

Il n’y a que trois matchs de FA Cup ce week-end qui voient deux équipes de Premier League s’affronter et par la suite, trois équipes de haut niveau ne se rendront pas au tour suivant.

West Ham est favorisé dans cette égalité en raison de la forme actuelle de Leeds, car l’équipe de Marcelo Bielsa a 15 points de retard sur les Hammers.

Ces deux-là ne sont pas souvent tirés l’un contre l’autre dans cette compétition non plus, car c’est le premier affrontement en FA Cup depuis 1930 !

Leeds n’a pas remporté de victoire lors de ses trois derniers matches contre l’équipe de David Moyes, mais pourrait renverser la vapeur alors que les équipes tournent ce week-end après un mois de décembre chargé.

Les Hammers seront privés de quelques joueurs clés qui se sont envolés pour le Cameroun pour participer à la Coupe d’Afrique des nations et Leeds qui n’a pas grand-chose à dire dans la ligue pourrait compter sur une course de coupe pour changer les marées.

Mais ce ne sera pas une égalité facile, car Moyes a les yeux rivés sur l’argenterie et voit la FA Cup comme une grande opportunité qui pourrait rendre ce choc de dimanche enflammé.

La dernière fois que ces deux équipes ont joué, cela a vu cinq cartons jaunes, trois buts dont un but contre son camp et un vainqueur de dernière minute avec l’aimable autorisation de Michail Antonio.

Man United contre Aston Villa

Lundi soir, le dernier match de la FA Cup se déroulera et pourrait même présenter la nouvelle signature d’Aston Villa et l’ancienne star de Liverpool Philippe Coutinho.

Le Brésilien a rejoint les Villans en prêt jusqu’à la fin de la saison vendredi en provenance de Barcelone et pourrait rapidement figurer dans l’équipe de Steven Gerrard.

United a cependant remporté 10 de ses 12 derniers matches de FA Cup contre Villa, mais a perdu contre eux lors de la finale de 1957.

United a déjà perdu contre Villa à Old Trafford cette saison en Premier League lors d’une victoire choc 1-0, mais les deux managers sont différents cette fois-ci.

Il s’agissait de la première victoire d’Aston Villa contre United depuis 2009 et pourrait espérer en faire une habitude avec une victoire en FA Cup lundi.

Ce fut un match serré la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées et ce sera probablement le cas à nouveau avec un match nul forçant une relecture, un résultat probable avec une rotation des équipes pour s’adapter à l’égalité de coupe.

.

Kortney Hause a marqué le vainqueur lors de sa première apparition en Premier League de la saison à Old Trafford Nouvelles offres client

