Manchester City de la Ligue des champions: programme et où regarder à la télévision

27/04/2021

Allumé à 03:13 CEST

Ronald Goncalves

est Mercredi, afin de s’acquitter de leurs responsabilités lors de la première étape des demi-finales du Ligue des champions, les PSG et le Manchester City ils affronteront dans le Parc des Princes.

En ce sens, le groupe dirigé par Mauricio Pochettino arrivera à cette nouvelle instance du tournoi après battre le Bayern Munich en quarts de finale (3-3, par buts à l’extérieur) et à Barcelone au deuxième tour (5-2), cherchant à inverser ce qui s’est passé lors de la dernière édition et se préparant à la réalisation de sa première Ligue des champions.

Au lieu de cela, ceux commandés par Pep Guardiola ils ont conquis sur le Borussia Dortmund en phase préliminaire de la compétition (4-2) et, avant cela, battre le Borussia Mönchengladbach (4-0), anticipant également ce qui pourrait être la première finale du club dans la compétition – l’un des principaux objectifs du projet au cours de la dernière décennie.

HORAIRE ET O VOIR LE PSG – MANCHESTER CITY OF THE CHAMPIONS LEAGUE

Le match entre PSG et le Manchester City du match aller des demi-finales du Ligue des champions aura lieu le Mercredi 28 avril à 21 h 00, et la confrontation peut être vue en Espagne à travers Movistar +, Ligue des champions Movistar Oui Mitele Plus.