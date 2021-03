Manchester City défend la tête contre Southampton

09/03/2021 à 19:14 CET



Le Stade Etihad verra mercredi à 19h00 l’affrontement entre les Ville de l’homme et le Southampton au cours de la trente-troisième journée de la Premier League.

Le Manchester City Il atteint le trente-troisième jour avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Manchester United par un score de 0-2. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 19 des 27 matchs disputés à ce jour, avec 56 buts en faveur et 19 contre.

Pour sa part, Southampton a réussi à vaincre le Sheffield Utd 0-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Che Adams Oui Ward-Prowse, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief des Manchester City. Sur les 27 matchs qu’il a disputés au cours de cette saison de Premier League, le Southampton il en a remporté neuf avec un solde de 33 buts pour et 44 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Manchester City a réalisé un bilan de 10 victoires, deux défaites et deux nuls en 14 matchs disputés dans son domaine, des chiffres qui mettent en évidence le potentiel et la sécurité de l’équipe lorsqu’elle joue dans son stade. Aux sorties, le Southampton a un bilan de quatre victoires, six défaites et quatre nuls en 14 matchs joués, des chiffres qui montrent des lacunes dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Etihad, obtenant en conséquence quatre défaites et quatre nuls en faveur de la Manchester City. De même, la séquence des locaux est à noter, qui ont remporté trois matchs consécutifs à domicile contre Southampton. La dernière confrontation entre les Ville de l’homme et le Southampton Cette compétition s’est déroulée en décembre 2020 et s’est terminée par un résultat 0-1 en faveur de la Ville de l’homme.

En analysant leur position dans le tableau de qualification de la Premier League, nous voyons que l’équipe à domicile a un avantage de 32 points sur le Southampton. Le Manchester City il est l’actuel leader de la Premier League et compte 65 points dans son casier. En revanche, les visiteurs ont 33 points et occupent la quatorzième position de la compétition.