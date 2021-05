Manchester City défend son avance contre Brighton et Hove Albion

17/05/2021 à 20:01 CEST

le Brighton reçoit ce mardi à 20h00 la visite du Ville de l’homme dans le Le stade communautaire American Express lors de leur trente-septième match en Premier League.

le Brighton et Hove Albion affronte le trente-septième jour du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir fait match nul 1-1 contre le Jambon de l’Ouest dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans huit des 36 matches disputés à ce jour en Premier League, avec une séquence de 37 buts en faveur et 42 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Manchester City a remporté la victoire contre le Newcastle United lors de leur dernier match de la compétition (3-4), avec des buts de J’annule Oui Ferran torres, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief de la Brighton et Hove Albion. Sur les 36 matchs qu’il a disputés au cours de cette saison de Premier League, le Manchester City il en a remporté 26 avec un chiffre de 76 buts pour et 29 contre.

A partir de cette saison, vous pouvez suivre l’intégralité de la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Brighton et Hove Albion a réalisé un bilan de trois victoires, six défaites et neuf nuls en 18 matchs joués sur son terrain, de sorte que les visites au stade Le stade communautaire American Express Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Aux sorties, le Manchester City Il a un bilan de 14 victoires, une défaite et trois nuls en 18 matchs joués, il sera donc un adversaire coriace pour lui. Brighton et Hove Albion, qui devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour défendre l’avantage du terrain.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Brighton et Hove Albion et les résultats sont trois défaites en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe visiteuse est sur une bonne lancée dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté trois matchs de suite au stade de la Brighton. La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées dans ce tournoi, c’était en janvier 2021 et le match s’est terminé sur un score de 1-0 pour le Ville de l’homme.

Actuellement, le Manchester City il est en tête du classement avec une différence de 45 points par rapport à son rival. L’équipe de Graham Potter Il arrive au match en dix-septième position et avec 38 points avant le match. Pour sa part, le Manchester City il est l’actuel leader de la Premier League et compte 83 points.