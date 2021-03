Manchester City défend son avance contre Fulham

12/03/2021 à 21:05 CET



Le Fulham reçoit ce samedi à 21h00 la visite du Ville de l’homme dans le Cottage Craven lors de son 28e match en Premier League.

Le Fulham affronte avec optimisme le match de la 28e journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté la victoire à l’extérieur au Anfield par 0-1 contre Liverpool, avec un objectif de Lemina. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté cinq des 27 matches disputés jusqu’à présent en Premier League avec un chiffre de 22 buts pour et 32 ​​contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Manchester City a subi une défaite contre Manchester United dans le dernier match (0-2), de sorte qu’une victoire contre Fulham cela l’aiderait à améliorer son palmarès au championnat. À ce jour, sur les 27 matchs joués par le Manchester City en Premier League, il en a remporté 19 avec 52 buts pour et 18 contre.

En ce qui concerne les performances de la maison, le Fulham ils ont un bilan de deux victoires, sept défaites et quatre nuls en 13 matchs disputés dans leur stade, c’est donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. Dans le rôle de visiteur, le Manchester City Il a un bilan de neuf victoires, une défaite et trois nuls en 13 matchs joués, il sera donc un adversaire coriace pour lui. Fulham, qui devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour défendre l’avantage du terrain.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Cottage Craven et le bilan est une victoire, sept défaites et cinq nuls en faveur de la Fulham. De même, les visiteurs accumulent pleins de victoires dans le stade de la Fulham, car ils ont déjà remporté trois matchs à l’extérieur. La dernière fois qu’ils ont affronté le Fulham et le Ville de l’homme dans ce tournoi, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé sur un score de 2-0 pour le Ville de l’homme.

Actuellement, entre Fulham et le Manchester City il y a une différence de 36 points dans le classement. L’équipe de Scott Parker Il entre dans le match en dix-huitième position et avec 26 points avant le match. Pour sa part, le Manchester City il est l’actuel leader de la Premier League et compte 62 points.