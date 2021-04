Manchester City défend son avance contre Leicester City

04/02/2021 à 19:13 CEST

Samedi prochain à 18h30 se jouera le match de la trentième journée de Premier League, qui affrontera Leicester et à Ville de l’homme dans le Stade King Power.

le La ville de Leicester affronte le trentième jour du tournoi avec l’illusion de retrouver sa position après avoir tiré le dernier match joué contre le Burnley. De plus, les locaux ont remporté 17 des 29 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 53 buts en faveur et 32 ​​contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Manchester City il a remporté ses deux derniers matches de la compétition contre lui Wolverhampton Wanderers en tant que local et le Fulham loin, par 4-1 et 0-3 respectivement, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la La ville de Leicester. Avant ce match, le Manchester City ils avaient remporté 21 des 29 matchs de Premier League cette saison, avec 59 buts pour et 19 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le La ville de Leicester a un solde de sept victoires, six défaites et un match nul en 14 matchs joués dans son domaine, ce qui indique que le Manchester City il aura peut-être la chance d’obtenir un résultat positif dans ce match. Aux sorties, le Manchester City a un solde de 10 victoires, une défaite et trois nuls en 14 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que le La ville de Leicester Vous devrez affronter un adversaire compliqué habitué à marquer des points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade King Power, obtenant en conséquence deux victoires, cinq défaites et deux nuls en faveur de la La ville de Leicester. Le dernier match auquel ils ont joué Leicester et le Ville de l’homme dans ce concours, c’était en septembre 2020 et s’est terminé par un score de 2-5 en faveur de la Leicester.

En analysant sa position dans le classement de la Premier League, nous voyons que le Manchester City ils sont en avance sur l’équipe locale avec une avance de 12 points. le La ville de Leicester Il arrive au meeting avec 56 points dans son casier et occupe la troisième place avant le match. Pour sa part, Manchester City Il est l’actuel leader de la Premier League et a accumulé jusqu’à présent un total de 68 points.