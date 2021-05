Manchester City défend son avance contre Newcastle United

13/05/2021 à 21:01 CEST

Vendredi prochain à 21h00 se jouera le match de la trente-sixième journée de Premier League, dans lequel nous le verrons affronter le Newcastle et à Ville de l’homme dans le Parc Saint-James.

le Newcastle United affronte avec un esprit renforcé le match de la trente-sixième journée pour consolider une séquence positive après avoir remporté la victoire loin de son champ dans le Stade King Power par 2-4 contre La ville de Leicester, avec des buts de Dummett, Wilson Oui Willock. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté 10 des 35 matchs joués à ce jour, avec 40 buts pour et 58 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Manchester City a subi une défaite à la Chelsea dans le dernier match (1-2), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. Avant ce match, le Manchester City ils avaient remporté 25 des 35 matchs de Premier League disputés cette saison, avec un record de 72 buts pour et 26 contre.

En tant que local, le Newcastle United ils ont gagné cinq fois, ont été battus sept fois et ont fait match nul cinq fois en 17 matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. À la maison, le Manchester City Il a un bilan de 13 victoires, une défaite et trois nuls en 17 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il sera donc un adversaire coriace pour lui. Newcastle United, qui devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour défendre l’avantage du terrain.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus par le passé au stadium du Newcastle United et le bilan est de sept victoires, neuf défaites et quatre nuls pour l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de deux matchs d’affilée sans perdre contre ce rival en Premier League. La dernière fois qu’ils ont affronté le Newcastle et le Ville de l’homme dans la compétition était en décembre 2020 et le match s’est conclu sur un résultat 2-0 en faveur de la Ville de l’homme.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Premier League, on peut voir que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de 41 points. L’équipe de Steve Bruce Il arrive au match en seizième position et avec 39 points avant le match. Pour sa part, Manchester City Il est l’actuel leader de la Premier League et a accumulé jusqu’à présent un total de 80 points.