Manchester City – Demi-finales PSG Champions League: calendrier et où regarder à la télé

04/05/2021 à 01h08 CEST

le Stade Etihad devra résister à l’assaut d’un PSG qui a été vaincu à la maison par le Manchester City de Pep Guardiola. Tout cela dans le cadre de Demi-finales de la Ligue des champions, une compétition européenne qui devient une année de plus dans la catégorie la plus élevée du football sur le Vieux Continent depuis qu’il fait face à de vrais poids lourds. Cet affrontement entre Manchester City et le PSG décidera laquelle des deux équipes mérite d’atteindre la finale et d’être éligible pour ce trophée de renommée mondiale.

Les statistiques jouent cette fois en faveur d’un Manchester City qui n’a jamais perdu contre le PSG. Deux nuls et deux victoires lors de leurs quatre seuls matches officiels au cours desquels ils se sont rencontrés. Cela rend plus facile de faire confiance à l’équipe anglaise qu’aux Français.

Quoi qu’il en soit, nous regarderons ce match sur Mardi 4 mai à 21h00 (CET). De plus, il sera émis par Mitele Plus Oui Movistar +.