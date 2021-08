Manchester City doit éviter de commettre la même erreur avec Harry Kane ou Robert Lewandowski que Chelsea l’a fait avec Robinho en 2008

19/08/2021 à 13:01 CEST Le gardien camerounais Carlos Kameni a déjà une équipe, a signé pour lui AS Arta / Solar 7 de la Première Division du pays africain de Djibouti. La nouvelle a été confirmée par l’AFE et le club lui-même sur leurs réseaux sociaux. La nouvelle équipe de gardiens est située dans la […] More