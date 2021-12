Manchester City et Barcelone s’apprêtent à finaliser l’accord avec Ferran Torres

Selon Sam Lee de ., Manchester City et Barcelone sont sur le point de finaliser un accord d’une valeur de 46 millions de livres sterling pour ramener Ferran Torres en Espagne. L’attaquant sera la première recrue de Xavi et deviendra instantanément l’un des principaux hommes du Camp Nou. City, quant à lui, doublera l’argent qu’ils ont payé pour l’Espagnol l’été dernier – faisant apparemment de l’accord un gagnant-gagnant.

Selon Fabrizio Romano, Torres pourrait être à Barcelone dès demain pour passer un examen médical et signer le contrat, avec une déclaration conjointe qui devrait être publiée par Barcelone et Manchester City.

L’accord est un choc compte tenu de la situation financière de Barcelone – en particulier avec l’accord pouvant atteindre 50 millions de livres sterling avec des ajouts. Mais ceux au sommet ont clairement ressenti le besoin d’y parvenir et ont clairement trouvé les fonds nécessaires pour cela.

De l’indispensable à Manchester City à l’indispensable à Barcelone

A Manchester City, Ferran Torres est l’une des nombreuses stars. Vous le sortez et un autre joueur de talent égal interviendra. À Barcelone, cependant, où nous verrons probablement Torres, il sera l’homme principal; il arrivera un poster boy pour le présent et l’avenir du club avec la chance de devenir un héros. Et cette idée va l’attirer.

D’une certaine manière, le transfert est très similaire à celui de Leroy Sane au Bayern Munich en 2019. Beaucoup en ont été choqués et pensaient que Sane était l’un des meilleurs joueurs de Manchester City et faisait partie des plans de Pep Guardiola. Comme Torres, cependant, le talent de Sane a été presque englouti par la quantité de capacités autour de lui, et il n’a jamais été capable de se démarquer. Au Bayern, sa capacité ne pourrait pas être plus claire qu’elle ne l’est actuellement. Et Torres espère reproduire cette hausse.

