Manchester City et Liverpool, en quête d’une nouvelle victoire

18/09/2021 à 11h45 CEST

Manchester City de Pep Guardiola et Liverpool de Jürgen Klopp affrontent respectivement Southampton et Crystal Palace à domicile pour la cinquième journée de Premier League.. Ils ont tous deux remporté leur premier match de la phase de groupes de la Ligue des champions et ils veulent que les trois points fassent pression sur Chelsea et Manchester United, qui jouent leur journée le dimanche.

Les citoyens ils ont devant eux la possibilité d’égaler un record de 1931: s’ils battent Southampton par cinq buts ou plus, ils égaleront Everton, qui a marqué six matchs consécutifs à domicile. Les hommes de Pep Guardiola enchaînent cinq au total à l’Etihad Stadium : Everton (5-0), Norwich (5-0), Arsenal (5-0) et Leipzig (6-3).

Les rouges, pour leur part, ils affrontent un Crystal Palace en pleine ascension et après avoir surmonté leur propre déconnexion contre l’AC Milan dans la compétition continentale maximale. Ceux de Patrick Vieira ont obtenu le première victoire du parcours contre l’invaincu Tottenham Hotspur de Nuno Espírito Santo avec une belle victoire (3-0).

Les deux derniers champions, candidats au titre

Manchester City (2021, 2019 et 2018) et Liverpool (2020) sont les deux derniers champions de Premier League. Avec des styles antagonistes, mais avec des techniciens charismatiques et avec de la personnalité, Les deux équipes britanniques font partie des grands prétendants au titre cette saison, avec l’autorisation de Chelsea, champion d’Europe en titre, et de Manchester United, vice-champion britannique en titre..

Les deux clubs sont les grands favoris ce jour-là après avoir fait leurs devoirs en Ligue des champions. Manchester City a trois victoires consécutives en Premier League après avoir commencé par une défaite et la perte du Community Shield aux mains de Leicester, tandis que Liverpool continue d’être l’une des cinq équipes invaincues à ce début..