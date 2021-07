Manchester City, favori dans les chances de le signer

17/07/2021 à 20h43 CEST

pari

Marché des transferts : l’avenir de Harry Kane

Quoi de Harry Kane Il n’a pas été expliqué depuis longtemps. Tottenham est une grande équipe, mais ce n’est pas de loin l’un des meilleurs au monde. Harry Kane a pratiquement toute sa carrière avec le Éperons et ses chiffres de notation sont effrayants. Il est temps de changer de décor.

Au cours des sept dernières saisons, il a marqué 17 buts ou plus en Premier League et dans cinq d’entre eux, il a dépassé les vingt de tant. Cette dernière année, il a marqué 23 buts et est l’un des joueurs les plus recherchés sur la scène mondiale du football. C’est un fait que cet été est clé et il y a plusieurs équipes qui ont déjà manifesté leur intérêt pour l’attaquant anglais.

Sur la base des cotes proposées par Betfair, vous êtes le plus susceptible de rester avec l’équipe de Londres à contre-courant. [1.57]. Le président des Spurs, Daniel Levy, est connu pour sa ténacité lors des négociations et il est toujours prudent de parier sur lui dans une négociation. Cependant, si vous pensez que Kane ne restera pas dans les parages, ce sont toutes les chances.

le Manchester City est l’équipe qui a le plus misé pour son incorporation Et bien que Guardiola ait assuré qu’ils n’avaient pas l’argent pour entreprendre une grande signature, cela a été pris dans une grande partie du monde du football comme un bluff mal jeté. Que les célestes soient faits avec les services de Kane est payé à [2.2].

Le deuxième en lice est le Chelsea. Vos frais s’élèvent à [5.5], mais voyant la mauvaise saison qui s’est terminée Werner Ce n’est pas fou de penser qu’ils vont essayer de faire l’effort pour l’anglais. Déjà par derrière, Manchester United semble [6] et le PSG à [17]. Par curiosité, qui se termine au Real Madrid est payé à [41].