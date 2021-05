Manchester City garde un œil sur la saga des contrats Ramos

Manchester City surveille de près la situation contractuelle de Sergio Ramos, selon ESPN.

Les champions de Premier League sont désireux de signer le capitaine légendaire du Real et sont prêts à lui donner le contrat qu’il n’a pas encore réussi à obtenir de Madrid; un contrat de deux ans avec possibilité de renouvellement pour un tiers en fonction de ses performances. Il est également possible que Ramos déménage en Amérique pour jouer avec l’équipe sœur de la MLS de City, le New York City FC, avant de terminer sa carrière.

Selon des sources ESPN proches du Real Madrid, une rencontre est prévue avec Florentino Perez et Sergio Ramos où une décision sera prise. L’accord actuel de Ramos expire le 30 juin et, bien qu’il écoute d’autres offres, sa priorité est de renouveler avec le Real Madrid.

Ce développement, comme prévu avec une figure aussi emblématique de l’histoire récente du Real, suscite des sentiments mitigés car personne ne veut imaginer Ramos jouer pour quelqu’un d’autre que le Real Madrid. Si le Real doit perdre Ramos, l’échanger contre un rival européen direct comme Manchester City est loin d’être idéal, surtout sur un transfert gratuit. D’un autre côté, on pourrait dire que les derniers problèmes de blessure du capitaine espagnol (il n’a disputé que 12 matches de Liga cette saison) ainsi que son âge font que deux ans sont longs à s’engager pour gagner gros dans l’équipe.

Il est intéressant de noter que l’équipe de données de Manchester City aurait une vision très différente des problèmes de blessure de Ramos en 2020/21 et pense qu’il possède le physique d’un joueur beaucoup plus jeune que son âge. Selon certaines rumeurs, Pep Guardiola souhaiterait également amener Ramos à Manchester dans le but de lui confier un rôle similaire à celui que Vincent Kompany jouait avant son départ pour la Belgique. Combler un tel vide avec un joueur du calibre de Ramos serait plus qu’un généreux coup de pouce à la profondeur défensive de City.

D’une manière ou d’une autre, les fans de Madrid peuvent au moins se consoler du fait que cette saga contractuelle touche à sa fin et que le club peut commencer à planifier l’avenir avec ou sans Sergio Ramos.