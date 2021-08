Manchester City Man exclu jusqu’en septembre

in

Une blessure de Phil Foden a conduit l’homme de Manchester City à passer jusqu’à un mois sur la touche, selon James Ducker de The Telegraph. La star de Manchester City a d’abord subi le revers du pied alors qu’il était en service international avec l’Angleterre à l’Euro 2020.

Blessure de Phil Foden : une blessure au pied l’exclut pendant un mois

Foden devrait revenir après la première pause internationale

Le Telegraph affirme que Foden a trop fléchi un muscle de son pied lors d’une séance d’entraînement avant l’affrontement entre l’Angleterre et l’Italie le 11 juillet. Le joueur de 20 ans a ensuite été exclu de l’équipe de Gareth Southgate pour la finale, qui a abouti à une courte défaite. pour les Trois Lions à Wembley.

Le manager de la ville, Pep Guardiola, a connu une pré-saison instable, la plupart de son équipe première étant revenue tard après sa participation respective à l’Euro 2020 et à la Copa America. Foden devait reprendre l’entraînement lundi aux côtés de ses coéquipiers anglais Raheem Sterling, Kyle Walker et John Stones.

Foden, cependant, semble ne pas avoir récupéré assez rapidement à temps pour le début de la nouvelle saison de Premier League. Il devrait manquer les matches de City contre Tottenham Hotspur, Norwich City et Arsenal. Le jeune attaquant manquera également les éliminatoires de la Coupe du monde de l’Angleterre contre la Hongrie, l’Andorre et la Pologne lors de la première pause internationale de la saison.

Réaction

“Phil a subi une blessure grave et n’a pas pu disputer la finale”, a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse samedi. « Nous devons faire attention à cette blessure car si nous ne [we] anticipez que ce sera plus long.

Le calendrier actuel de retour de Foden le verra de retour pour le choc de City contre Leicester City le 11 septembre. Cependant, il reste à voir si Guardiola serait prêt à risquer le jeune attaquant et pourrait choisir de le soulager à la place. L’Espagnol fera probablement appel aux services de l’ailier nouvellement acquis Jack Grealish, qui a signé la semaine dernière pour un record de transfert britannique de 100 millions de livres sterling.

Photo principale

Intégrer à partir de .