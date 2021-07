Manchester City n’abandonnera pas Jack Grealish pour Harry Kane

in

le Manchester City a deux objectifs principaux sur le marché actuel : Harry Kane Oui Jack grealish. Cette information fait les gros titres de la presse anglaise depuis des semaines, mais ce vendredi le portail ‘.’ a ajouté plus de détails. Dès le départ, l’équipe de Pep Guardiola Il ne compte abandonner aucune des deux stars anglaises et travaille sur une opération qui pourrait dépasser les 200 millions d’euros.

D’après ces informations, l’arrivée de Grealish serait bien plus en bonne voie. Il y a un accord avec le joueur, qui signerait jusqu’en 2026, et le Ville Il bénéficierait d’une clause existante dans son contrat actuel, qui expire en 2025.

Avec Kane, la situation est différente. “C’est un joueur de Tottenham, il n’y a plus rien à ajouter, a déclaré vendredi le nouvel entraîneur ‘spur’ Nuno Espirito Santo. Avis partagé dans les bureaux par Daniel prélèvement. Le club londonien ne veut pas vendre et la négociation est rude et très longue.

Pour payer une partie de cette opération, le Ville Il envisage de vendre à plusieurs joueurs. Sur la liste se trouvent Gabriel Jésus, Bernardo Silva, Mahrez, Laporte ou alors Sterling. En revanche, les « sky blues » gagneront environ 13 « kilos » pour le transfert de Sancho au Uni et bien d’autres pour la vente du jeune homme Harrison au Leeds. Des promesses comme Découper, Ilic ou alors Herrera ils pourraient sortir.