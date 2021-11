Manchester City, nouveau rival du Barça pour Simons

17/11/2021 à 18:42 CET

Joël Xaubet

Xavi Simons a très peu d’opportunités dans le PSG et a décidé de ne pas continuer à Paris la saison prochaine. Le jeune Néerlandais met fin à son contrat cet été et son retour au Barça, où il s’est entraîné jusqu’en 2019, est une option bien réelle.

L’intention de Simons est de retourner à Barcelone, mais le Manchester City Il pourrait bombarder l’opération. Selon le média anglais, Sport Witness, Guardiola est amoureux de Xavi Simons et je serais ravi de l’avoir à votre service la saison prochaine. De son côté, le cityzen n’a pas l’intention de payer quoi que ce soit pour le footballeur, qui se termine en juin, lorsque le club de votre choix peut être constitué sans frais.

La City, un dur rival pour le barça

Ainsi, le Barça a eu un nouveau concurrent pour que Xavi Simons rentre chez lui, et ce n’est autre que le tout puissant Manchester City, une équipe capable de satisfaire toute demande économique, quelque chose dans lequel les Blaugrana ne pourront pas rivaliser. L’entrée en scène des Britanniques oblige le Barça à travailler pour convaincre Simons que sa meilleure option est de retourner dans ce qui était sa maison.

La saison de Simons en France a été très difficile. Mauricio Pochettino n’a pas le Néerlandais malgré ses performances fantastiques en Youth League où il compte 4 buts et 2 passes décisives et avec l’équipe des Pays-Bas des moins de 19 ans, avec 1 but et 2 passes décisives.