Manchester City obtient les trois points à domicile après avoir dépassé Southampton (5-2)

10/03/2021 à 21:05 CET



Le Ville de l’homme a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Southampton pendant le match qui s’est déroulé dans le Stade Etihad ce mercredi, qui s’est terminé sur un score de 5-2. Le Manchester City est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 0-2 lors du match précédent contre Manchester United. Pour sa part, Southampton Il est venu de gagner 0-2 à domicile à Sheffield Utd dans le dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée à la tête de la Premier League, tandis que le Southampton Il était à la quatorzième place à la fin du match.

Bon début de partie pour l’équipe céleste, qui a débuté au Stade Etihad grâce au succès de De Bruyne dans la minute 15. Mais plus tard, l’ensemble des Southampton a réagi et égalisé le combat grâce à un but du point de penalty de Ward-Prowse à la minute 25. Cependant, le Manchester City a dépassé son équipe grâce à un peu de Mahrez dans la minute 40. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe locale, qui a augmenté le score avec un but de Gündogan quelques instants avant le coup de sifflet final, à 45 ans. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 3-1.

La seconde moitié du duel a commencé de manière positive pour lui Manchester City, qui a augmenté sa distance avec une nouvelle quantité de Mahrez, qui a ainsi réalisé un doublé à la 55e minute. Cependant, l’équipe visiteuse a réduit les distances mettant le 4-2 avec un but de Che Adams dans la minute 56. Mais plus tard, l’équipe locale à 59 minutes s’est distancée au moyen d’un autre but de De Bruyne, qui a ainsi réalisé un doublé, mettant fin à la confrontation avec un résultat de 5-2 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Manchester City a donné accès à Ferran torres, Présage Oui Mendy pour Mahrez, De Bruyne Oui Zinchenko, Pendant ce temps, il Southampton a donné accès à Tella, Diallo Oui Watts pour Djenepo, Stephens Oui Armstrong.

Dans le match, l’arbitre n’a averti que l’équipe à domicile avec un carton jaune. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Fernandinho.

Le Manchester City de Pep Guardiola mène le tournoi avec 68 points, au lieu d’accéder à la Ligue des champions, tandis que l’équipe dirigée par Ralph Hasenhüttl il a été placé à la quatorzième place avec 33 points.

Le lendemain, l’équipe de Pep Guardiola fera face à Palais de cristal, Pendant ce temps, il Southampton Ralph Hasenhüttl lui fera face La ville de Leicester.