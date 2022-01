Manchester City offrira à la légende du club Sergio Aguero un rôle d’ambassadeur après sa retraite en raison d’une maladie cardiaque

La légende de Manchester City, Sergio Aguero, pourrait revenir au club dans un rôle d’ambassadeur.

L’Argentin a été contraint de se retirer du football professionnel en raison d’une maladie cardiaque.

.

En octobre, Aguero a reçu un diagnostic d’arythmie cardiaque et ces problèmes de santé l’ont forcé à se retirer de jouer seulement six mois après le début de sa carrière au Barca.

Aguero a quitté City l’été dernier pour rejoindre Barcelone lors d’un transfert gratuit après une incroyable période de 10 ans en Premier League.

Le mouvement, cependant, a été de courte durée après avoir souffert de douleurs à la poitrine lors de son premier départ en compétition pour les Catalans, contre Alaves en octobre dernier.

Le joueur de 33 ans n’a pas encore décidé de sa prochaine décision, mais les Citizens cherchent à voir s’ils peuvent l’employer à un autre titre.

Selon The Sun, il pourrait assumer un rôle d’ambassadeur du club aux côtés du vainqueur du titre de City en 1968, Mike Summerbee, et des anciens coéquipiers Joleon Lescott et Micah Richards.

Aguero devrait être immortalisé par City avec une statue placée à l’extérieur du stade Etihad plus tard cette année aux côtés des monuments de Vincent Kompany et David Silva.

.

Le succès a défini le sort d’Aguero en Premier League

GETTY

Silva a fourni à Aguero de nombreux buts pendant son séjour à l’Etihad

Aguero a rejoint City en provenance de l’équipe de LaLiga de l’Atletico Madrid en 2011 et il a marqué un but spectaculaire contre les Queens Park Rangers lors du dernier match de la saison pour assurer le premier titre de Premier League du club.

Il est devenu le meilleur buteur de tous les temps du club avec 260 buts en 390 apparitions au cours de son passage de dix ans à l’Etihad.

Aguero a aidé City à remporter cinq titres de Premier League, six Coupes de la Ligue et une FA Cup.

Sa dernière apparition pour City a eu lieu lors de la défaite 1-0 en finale de la Ligue des champions la saison dernière contre son rival Chelsea en mai dernier.

Mais il pourrait revenir au club s’il choisit d’accepter le rôle d’ambassadeur du club.