Manchester City ouvrira des pourparlers sur le contrat de Joao Cancelo dans les mois à venir

Manchester City ouvrira les négociations sur le contrat de Joao Cancelo dans les prochains mois, rapporte Fabrizio Romano.

Cancelo a été dans une forme incroyable ces derniers temps et City tient à garder son homme heureux au club.

Le joueur de 27 ans est considéré comme un joueur clé par les Blues.

Après avoir signé plusieurs arrières latéraux, Pep Guardiola a trouvé la bonne personne en Joao Cancelo. Le défenseur portugais peut opérer des deux côtés, ce que City utilise à son avantage avec Kyle Walker si fort à droite.

En 22 apparitions cette saison, Cancelo a impressionné par son niveau de performance et a réussi deux buts et six passes décisives.

Il approche de sa 100e apparition à Manchester City et a également été sélectionné par le Portugal à 31 reprises, marquant cinq buts.

Cancelo a marqué six fois pour City, aidant 12 au total.

Il est arrivé de la Juventus en 2019 avec Danilo, qui ne semble pas tout à fait au goût de Guardiola, allant dans l’autre sens dans le cadre d’un accord joueur plus cash.

Le contrat actuel de Cancelo court jusqu’en juin 2025, cependant, City souhaite le récompenser pour sa belle forme et lui demander un engagement supplémentaire.

Malgré sa performance, Pep Guardiola exige toujours plus

Pep Guardiola est l’un des managers les plus exigeants du football mondial, c’est de là qu’il tire sa réputation, c’est la clé de son succès. Alors que tout le monde était ravi des performances de Cancelo, Guardiola tenait à garder l’arrière sur ses gardes.

Guardiola est cité par Manchester Evening News en novembre : « Bien sûr, il joue très bien, cohérent – ​​son physique, il peut récupérer bien et rapidement, peut jouer tous les trois jours mais j’ai le sentiment qu’il peut faire mieux. Espérons qu’il puisse l’accepter et aller de l’avant.

Manchester City est bien parti pour se battre pour le titre de Premier League cette saison encore.

