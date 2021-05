Manchester City paiera pour le voyage de ses fans à Porto

18/05/2021 à 21:14 CEST

Daniel Guillen

Le propriétaire de Manchester City, Cheikh Mansour, paiera pour le les fans se rendent à Porto pour assister à la finale de la Ligue des champions contre Chelsea. Le duel aura lieu le 29 mai et réunira jusqu’à 6000 fans de chaque équipe.

Les Emiratis ont reconnu qu’il s’agissait d’un engagement envers tous ceux qui ont soutenu l’équipe: “Il est important que le plus grand nombre de supporters possible aient l’opportunité d’assister à ce match très spécial. Surtout ceux qui ont soutenu Manchester City dans les bons et les mauvais moments.”.

Le duel se jouera enfin au Portugal après que l’UEFA ait changé d’avis et rejettera l’option de jouer en Turquie, dans la ville d’Istanbul. Il avait également envisagé la possibilité de le contester à Londres, puisque les deux finalistes sont britanniques, mais en tout cas Porto sera le lieu.

Une finale britannique deux ans plus tard

Le match entre Manchester City et Chelsea marquera la deuxième finale britannique au cours des trois dernières années. Il y a deux saisons, Liverpool et Tottenham ont atteint la finale, avec les champions en titre de Klopp. C’est la troisième finale du 21e siècle au 21e siècle dominée par les équipes anglaises. Lors de la saison 2007/08, c’était Chelsea lui-même et Manchester United, avec la victoire des Red Devils.

Pep Guardiola et Manchester City cherchent à être sacrés champions d’Europe pour la première fois de l’histoire du club et à conquérir un triplé historique pour le football britannique. Les skyblues ont éliminé le PSG en demi-finale et se sont débarrassés du Borussia Dortmund en quarts de finale.