Manchester City, pêche dans la rivière troublée d’Arsenal

28/08/2021 à 10h50 CEST

Manchester City de Pep Guardiola affronte la troisième journée de Premier League face à Arsenal en crise. Après avoir chuté en finale du Community Shield et n’avoir pas pu vaincre Tottenham lors de la première de la ligue, les Britanniques ont battu Norwich City pour se rattraper. L’Arsenal de Mikel Arteta ajoute deux défaites lors des deux premières journées, mais ils ont aussi riposté avec une exhibition à la Carabao Cup.

Les skyblues, qui enfin ils ne pourront pas intégrer Harry Kane dans ce marché d’étéIls recherchent une victoire à domicile qui leur permettra d’atteindre la trêve nationale avec les bons sentiments affichés contre Norwich City. Jusque-là, ils avaient connu quatre défaites lors des six derniers matchs officiels et trois matchs consécutifs sans marquer, un record sans précédent dans la carrière de l’entraîneur catalan..

Les Gunners, pour leur part, Ils ont commencé la saison de la même manière qu’ils l’ont terminée : avec de mauvais résultats et peu de sensations. Dans sa première année sans participation européenne depuis 1995/96, Mikel Arteta est l’un des techniciens les plus distingués du football anglais. Ils sont tombés à plat lors des deux premières dates contre Brentford et Chelsea, mais la victoire contre West Brom dans le tournoi de la coupe lui a donné un peu d’air avant de mettre le point et a suivi la saison avec la première pause de l’équipe nationale.

La crise d’Arsenal face à une City montante

Il n’y a pas de bons moments à Londres pour l’Arsenal de Mikel Arteta. La saison dernière, ils ont terminé en huitième position, en dehors des compétitions européennes, et ils n’ont pas atteint la finale de la Ligue Europa en perdant contre Villarreal en demi-finale, ni n’ont atteint la FA Cup ou la Carabao Cup. Les deux défaites consécutives au départ ont déclenché des alarmes au sein d’Arsenal et leur continuité est dans l’air.

Les Londoniens n’ont battu Manchester City qu’une seule fois lors des 11 derniers matchs en tête-à-tête : c’était en finale du Community Shield de la saison 2020/21, quand ils ont remporté le titre 2-0 avec un doublé d’Aubameyang. Les précédents sont donc inattaquables : 10 victoires à Manchester City pour un seul Arsenal.