Manchester City pense qu’il battra Liverpool à un attaquant de 70 millions de livres sterling qui sera «de classe mondiale»

LISBONNE, PORTUGAL – 2021/09/29 : Darwin Nunez du SL Benfica vu lors du match du groupe E de l’UEFA Champions League entre le SL Benfica et le FC Barcelona à l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica. Score final; Benfica 3:0 Barcelone. (Photo par Henrique Casinhas/SOPA Images/LightRocket via .)

Liverpool est à la traîne de Manchester City, son rival de Premier League, dans la course pour obtenir la signature de l’attaquant de Benfica Darwin Nunez en 2022.

C’est selon le Daily Star, qui affirme que la bataille pour la signature de Nunez est maintenant lancée après un excellent début de saison.

Dans l’état actuel des choses, il est suggéré que City pense être en tête de la course devant Liverpool, Chelsea, Liverpool, Manchester United et le Bayern Munich.

Nunez en feu cette saison

Le tueur à gages uruguayen Nunez a rejoint Benfica en provenance du club espagnol d’Almeria en 2020 et est devenu l’un des meilleurs jeunes attaquants d’Europe.

Le joueur de 22 ans a inscrit 14 buts et 12 passes décisives dans toutes les compétitions la saison dernière, démontrant ainsi sa qualité d’attaquant polyvalent.

Cette saison, Nunez a déjà inscrit six buts en sept matchs, dont un doublé contre Barcelone en milieu de semaine.

Nunez semble porter son jeu à un autre niveau cette saison, donc l’intérêt pour sa signature n’est pas un choc.

Le patron Jorge Jesus pense que Nunez sera un attaquant de « classe mondiale », et la course à sa signature est lancée.

Photo de Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/.

Manchester City pourrait battre Liverpool à Nunez

Il est maintenant suggéré que City mène la course pour Nunez.

City doit trouver un nouvel attaquant. Sergio Aguero est parti et un accord pour Harry Kane n’a pas pu se concrétiser au cours de l’été.

Nunez pourrait être l’homme de City, probablement à un prix beaucoup moins cher que Kane tout en étant beaucoup plus jeune.

Nunez a une clause libératoire de 125 millions de livres sterling dans son accord, mais City pense qu’ils peuvent le signer pour 70 millions de livres sterling grâce à leur relation avec Benfica.

Liverpool reste une menace étant donné qu’ils doivent trouver plus de puissance de feu offensive, Nunez étant plus un avant-centre classique que leurs options actuelles.

Liverpool espère battre City en Premier League aujourd’hui, mais ils pourraient manquer Nunez.

Photo de Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/.

