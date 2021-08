Manchester City peut-il être arrêté ?

in

Après un été de football et d’Euros chagrins pour les fans anglais, le retour de la Premier League est presque à nos portes, avec la campagne 2021/22 dans quelques jours.

Après une saison qui a déraillé par Covid-19, les fans retournent dans les stades et les clubs sortent de l’autre côté de la pandémie.

Plus que jamais, cependant, il y a des questions sans réponse avant la nouvelle saison. Quelqu’un peut-il arrêter Manchester City ? Et vont-ils signer un attaquant pour remplacer Sergio Aguero ? Comment s’en sortiront les trois nouveaux managers de la ligue ?

Aperçu de la Premier League 2021/22

Les principaux rivaux de Chelsea Manchester City pour le titre ?

Même avant leur triomphe en Ligue des champions contre l’équipe de Pep Guardiola à Porto, beaucoup pensaient que Chelsea était la principale menace de City pour le titre cette saison.

Thomas Tuchel a connu une magnifique seconde partie de saison. Ils étaient solides défensivement, alors que Timo Werner avait du mal à trouver le fond des filets à l’autre bout du terrain.

La plus grande question pour les Blues cette saison est de savoir s’ils peuvent ajouter un attaquant plus menaçant à leurs rangs. Certains espèrent que Werner pourra améliorer sa forme par rapport à la saison dernière, mais il y a des rumeurs selon lesquelles un accord est proche pour Romelu Lukaku.

Si Manchester United frappe le sol, alors ils pourraient être l’équipe pour menacer leurs rivaux de la ville pour le titre. Jadon Sancho et Raphael Varane sont deux ajouts de classe mondiale, mais comme Chelsea, il leur manque un attaquant capable de les renvoyer au titre de champion.

Liverpool, trop nombreux, reste une question sans réponse. L’équipe de Jurgen Klopp a terminé troisième dans des circonstances remarquables la saison dernière après une épidémie continue de blessures dans le Merseyside. Ils n’ont ajouté qu’Ibrahima Konate à leurs rangs, mais Klopp espère que son trio offensif meurtrier pourra faire un retour catégorique.

Cependant, City prendra quelques arrêts. Comme leurs rivaux, un attaquant est nécessaire à l’Etihad Stadium, mais l’équipe de Pep Guardiola trouvera toujours un moyen de se montrer menaçant devant le but.

La bataille pour l’Europe

Tottenham et Arsenal se situent actuellement à la périphérie des quatre premiers, et à moins qu’il n’y ait des améliorations majeures des deux côtés, aucun ne brisera probablement cette barrière cette saison.

Tottenham sera une quantité inconnue pour beaucoup cette saison, ayant nommé Nuno Espirito Santo au cours de l’été. Les Portugais n’étaient pas leur premier choix, et si vous associez cela au départ potentiel de Harry Kane, il pourrait y avoir de nombreux changements cette saison pour Tottenham.

Mikel Arteta espère qu’ils pourront s’appuyer sur leur excellente fin de saison. Les Gunners ont fait des ajouts intrigants à leur équipe, mais leur plus grand test sera de savoir s’ils peuvent maintenir une menace constante tout au long de la saison.

Au-delà d’Arsenal et de Tottenham, de nombreuses équipes se disputent une place dans les compétitions européennes. West Ham United, le package surprise de la saison dernière, pourrait avoir du mal à faire face aux exigences de la Ligue Europa, et ne pourrait donc pas menacer cette fois-ci. Les Hammers n’ont ajouté Alphonse Areola à leur équipe que la saison dernière, et d’autres ajouts sont presque certainement nécessaires.

Leicester City est désormais un concurrent européen établi sous la direction de Brendan Rodgers et sera à nouveau en lice pour les places européennes cette saison. Une bonne fin de saison pourrait même les voir franchir la barrière et remporter un retour en Ligue des champions. L’activité de transfert des Foxes est largement passée sous le radar – Patson Daka a le potentiel d’être l’une des signatures de la saison, tandis que Ryan Bertrand est une acquisition astucieuse pour renforcer leurs rangs à l’arrière gauche.

Il y a un côté que beaucoup prédisent de rejoindre les côtés susmentionnés. Même après le départ de Jack Grealish, Aston Villa a le potentiel d’être une perspective extrêmement excitante cette saison. Les ajouts de Leon Bailey et Danny Ings sont parmi les plus accrocheurs de la Premier League. S’ils gèlent rapidement, ils vont bouleverser le panier de pommes qui est le top sept.

Une bataille de relégation ouverte

La saison dernière, les places de relégation semblaient réglées bien avant la fin de la saison. Cette saison, cependant, pourrait être très différente.

Watford est fortement pressenti pour un retour difficile en Premier League. Les Hornets ont une taille d’équipe qui est bien au-dessus de leurs moyens et ont continué à l’enrichir cet été. Plusieurs joueurs marginaux devront partir avant la fermeture de la fenêtre, mais des questions subsistent quant à leur activité de transfert.

Les décrire comme une quantité inconnue avant leur neuvième saison peut sembler étrange, mais beaucoup ne savent pas à quoi s’attendre de Crystal Palace cette saison. Il faudra du temps pour qu’une nouvelle équipe se forme sous Patrick Vieira, et en raison de la taille de leur reconstruction, pourrait être une pour la baisse.

Norwich City et Newcastle United sont deux équipes qui pourraient également se battre pour la relégation. Brentford pourrait trouver la vie dans la supercherie de haut vol si l’homme vedette Ivan Toney ne s’adapte pas.

Prédictions

Vainqueur – Manchester City

Il est difficile de regarder au-delà de l’équipe de Pep Guardiola pour le titre cette saison. Jack Grealish est un ajout merveilleux qui regorge de talent, et même sans attaquant reconnu dans leur formation, ils seront difficiles à arrêter.

Top quatre – Chelsea, Manchester United, Liverpool

Il est difficile d’ignorer l’un des trois ci-dessus pour les places en Ligue des champions. Leicester et Tottenham feront la course pour les quatre derniers jusqu’au dernier jour, mais les trois premiers de Liverpool devraient les mener au-delà de la ligne.

Relégation – Burnley, Watford, Newcastle United

Burnley est une équipe rusée et expérimentée, mais leur dépendance à l’égard d’une équipe réduite et épuisée peut les voir se débattre. Le manque d’expérience de Xisco Munoz et la zone chaude turbulente de Vicarage Road peuvent les voir voués à la chute. Le manque de soutien de Steve Bruce sous tous les angles à Newcastle semblera leur endurer une campagne difficile.

Meilleur buteur – Harry Kane et Bruno Fernandes

Partout où Harry Kane arrive à la fin de la fenêtre de transfert, le capitaine anglais marquera toujours des buts. Le capitaine de Tottenham est prolifique devant le but et sera toujours un concurrent du Soulier d’Or.

Bruno Fernandes est peut-être un choix sur le terrain gauche, mais le Portugais est le talisman de Manchester United. Il a inscrit trente buts toutes compétitions confondues la saison dernière et pourrait facilement prétendre au titre de meilleur buteur.

