Manchester City peut remporter le titre de Premier League DEMAIN si Liverpool bat Man United alors que Sergio Aguero montre sa classe au Crystal Palace

Manchester City pourrait être sacré champion de Premier League dimanche après que Sergio Aguero ait volé la vedette lors d’une victoire 2-0 au Crystal Palace.

Le vétéran de la ville, qui quittera le club à la fin de la saison, a rappelé à tout le monde sa classe endurante avec une finition époustouflante pour sortir de l’impasse.

Ferran Torres a réussi deux instants plus tard et tous les yeux se tournent maintenant vers Old Trafford, où City pourrait remporter le titre par les champions actuels de Liverpool.

Si Liverpool bat Man United, l’équipe de Pep Guardiola sera confirmée comme vainqueur du titre cette saison avec quatre matches à perdre.

Mais même si United obtenait un résultat, cela ne ferait que retarder l’inévitable car City a montré une fois de plus pourquoi ils sont si loin au-dessus des autres.

Alors que Kevin De Bruyne sur un banc de joueurs étoilés se reposait pour le match retour contre le PSG, la deuxième équipe de City a tout de même dépassé Palace à la fin.

Son but à la 57e minute, une demi-volée féroce écrasée au premier poteau, était le premier tir cadré des visiteurs et montrait qu’il y avait encore une place pour la cruauté du joueur de 32 ans en haut du match.

Torres a bouclé un bel effort du pied gauche de l’extérieur de la surface quelques instants plus tard pour assurer la confrontation pour le titre à Old Trafford demain.

Après avoir remporté la Coupe de la Ligue, un doublé est certain pour City, la seule question est de savoir s’ils peuvent en faire un triplé en remportant la Ligue des champions.