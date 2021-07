Manchester City prêt à soumissionner pour Aston Villa Talisman

Manchester City prépare une offre d’environ 75 millions de livres sterling, plus des ajouts, alors qu’ils se rapprochent d’un transfert de Jack Grealish d’Aston Villa. Cependant, les Villains espèrent conserver leur talisman et tiendront 100 millions de livres sterling.

Transfert de Jack Grealish : Manchester City prêt à soumissionner pour Aston Villa Man

Grealish peut-il être tenté de quitter son club d’enfance?

Simon Jones pour The Daily Mail rapporte que Manchester City prépare une offre de 75 millions de livres sterling pour Jack Grealish, bien qu’ils soient prêts à porter cette offre à 100 millions de livres sterling. La candidature initiale permettra donc de tester le terrain et d’engager des négociations entre les clubs. Le Birmingham Live rapporte que du point de vue d’Aston Villa, leur capitaine n’est pas à vendre. Le club des Midlands est prêt à offrir à son capitaine un accord amélioré pour éloigner les concurrents.

Il est également rapporté dans le métro que Villa espère que Grealish s’engagera à verser 200 000 £ par semaine dans son club d’enfance, son avenir devant être décidé dans les semaines à venir.

Pep Guardiola n’est pas le seul manager à être fan de Grealish. Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a également déjà fait l’éloge du meneur de jeu, qui a suscité l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League au cours des deux dernières fenêtres de transfert.

Le transfert de Jack Grealish pourrait entraîner la gloire et la fortune à Manchester City

Manchester City semble être le favori pour signer Grealish. Selon ., Guardiola espère le faire tourner régulièrement avec Ilkay Gundogan. L’attrait du déménagement est indéniable. Ce sont les champions en titre de la Premier League avec une multitude de talents déjà dans l’équipe.

Guardiola espère également signer l’attaquant des Spurs Harry Kane, même si Tottenham Hotspur insiste sur le fait qu’ils ne vendent pas leur talisman. L’équipe étoilée peut être la clé de la décision de Grealish. En tant que titulaire dans son club actuel, Grealish devrait accepter que son temps de jeu soit réduit à Manchester City. Cependant, Grealish jouerait dans l’une des plus grandes équipes du monde sous l’un des plus grands managers du monde.

En parlant de Grealish l’an dernier, Pep Guardiola est un grand fan du milieu de terrain anglais : « C’est un joueur talentueux qui crée toujours quelque chose. (Grealish) est un joueur exceptionnel mais trop cher pour Manchester !

L’argent est peut-être devenu disponible cette année pour Manchester City alors que Guardiola recherche de grosses signatures pour renforcer son équipe.

Un héritage incassable à Aston Villa

Rester à Aston Villa ne serait cependant pas manquer d’ambition. Le manager Dean Smith améliore l’équipe d’année en année et les Claret et les Blues ont l’air d’une bonne valeur dans la ligue. La signature d’Emiliano Buendia pour un contrat de 33 millions de livres sterling est également un indicateur d’ambition d’amélioration. Il a également été rapporté que l’ailier du Bayer Leverkusen, Leon Bailey, serait une autre cible de transfert pour Villa. Alors que Grealish s’est amélioré, Villa s’est aussi amélioré et il pourrait voir le sommet de sa carrière, ou toute une carrière, profiter de la vie dans le club qu’il aime.

Grealish revient d’une pause méritée après une longue saison de football qui l’a vu aider l’Angleterre à atteindre la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie. Depuis qu’il a rejoint le club à l’âge de six ans, Grealish est devenu le plus grand atout du club. Désormais, le milieu de terrain est synonyme de chemise bordeaux et bleue et se trouve désormais à la croisée des chemins.

Rejoindre City signifie des salaires beaucoup plus élevés et une chance beaucoup plus réaliste de remporter des trophées majeurs. Rester avec Villa, cependant, signifie cimenter un héritage avec le club qui lui est cher. Devenir un homme à un seul club est quelque chose qui vient naturellement à certains joueurs et Grealish peut encore rester avec Villa.

Photo principale

Intégrer à partir de .