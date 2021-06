Manchester City propose à deux de ses stars de signer Kane

02/06/2021 à 13:51 CEST

Harry Kane sera l’une des bombes du marché. Après avoir montré dans plusieurs déclarations qu’il souhaitait quitter Tottenham cet été, les grands clubs du continent se languissent de lui. Dans la course à l’un des attaquants les plus meurtriers, City semble avoir pris la tête.

L’équipe de Pep Guardiola, vice-champion de la Ligue des champions, veut incorporer de la poudre à canon dans son attaque. Cette saison, il a joué la grande majorité de ses matchs, y compris la finale, sans un pur ‘9’ et, après le départ de ‘Kun’ Agüero pour le Barça, c’est un poste à pourvoir.

Pour cela, selon ‘The Sun’, les ‘citoyens’ seraient prêts à inclure deux de leurs stars dans la négociation. Gabriel Jesus et Raheem Sterling, seraient choisis pour tenter de convaincre le toujours dur président de l’équipe londonienne, Daniel Levy.

Les deux footballeurs n’ont pas connu l’une de leurs meilleures saisons à Manchester City et, surtout le Brésilien, qui pIl semble avoir perdu beaucoup d’importance dans le schéma de l’entraîneur catalan. S’il est vrai que Pep, dans de nombreuses rencontres de ses équipes, a tenté de jouer avec un faux 9, position qu’il pourrait occuper, il n’a pas fini de l’équiper.

Clause anti-premier ministre ?

Daniel Levy n’acceptera pas une offre basse, quelle que soit la gravité du marché, alors soit on lui fait une proposition avec un visage et des yeux, soit le footballeur ne quittera pas Londres. Justement, il y a des mois, on spéculait qu’une des clauses qui aurait mis les Anglais en avant, serait d’être transféré dans une équipe qui n’a pas joué en Premier League.

Nous verrons ce qui finira par se passer, mais ce qui est vrai, c’est que Kane veut sortir.