Manchester City protégera Phil Foden avec un contrat vedette

13/10/2021

De la carrière à la star. Foden est l’un des principaux piliers, sinon le plus important, du projet à long terme de Manchester City. L’attaquant anglais, malgré ses 21 ans, est déjà une référence dans l’équipe « citoyenne ». Guardiola adore ça, Southgate aussi, et les fans d’Etihad encore plus.

Pour tout cela le Manchester City veut lui donner un contrat à la hauteur de ce qu’il est, faisant de lui l’un des jeunes les mieux payés de la planète. Il veut porter le ‘bleu ciel’ le plus longtemps possible, il a été formé au club et le porte dans son cœur. Pour qu’il soit rempli, comme ‘The Telegraph’ a avancé, il signera son renouvellement jusqu’en 2027.

Comme c’est le cas dans de nombreux clubs, comme le Barça avec Pedri, qui est aussi très proche du renouvellement, ses joueurs plus les jeunes ont des contrats qui ne ressemblent pas à leur réalité actuelle. Foden, qui l’a signé en 2018, fait partie de ces fissures « non protégées », mais City a déjà mis toutes ses machines en mouvement pour le changer.

L’équipe de Manchester a signé Grealish cet été pour plus de 100 millions de dollars. L’intention est toujours d’avoir le meilleur et c’est pourquoinous nous précipitons pour consolider la colonne vertébrale de l’équipe. Les rénovations De Bruyne, Ederson et Dias sont une réalité, et celle de Foden, comme le rapportent ces informations, est très proche.