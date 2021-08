Manchester City remporte la victoire après avoir battu Arsenal 5-0

28/08/2021 à 15h31 CEST

Les Ville de l’homme consolidé une belle victoire après avoir battu 5-0 à Arsenal pendant le match joué dans le Stade Etihad ce samedi. Les Manchester City est venu avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté dans son fief par un score de 5-0 à Ville de Norwich. Du côté des visiteurs, le Arsenal il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Chelsea. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée leader de la Premier League, tandis que le Arsenal Il était à la vingtième place à l’issue du duel.

Le match a bien commencé pour l’équipe céleste, qui a débuté au Stade Etihad avec un peu de Gundogan dans la minute 7. L’équipe locale a rejoint à nouveau, augmentant les distances avec un but de Torres de Ferran à la 12e minute. Il a ensuite marqué le Manchester City, qui a pris ses distances en établissant le 3-0 grâce à un but de Gabriel Jésus au bord de la fin, en 43, concluant la première période sur le score de 3-0.

La deuxième partie de l’affrontement a commencé de manière favorable pour le Manchester City, qui a augmenté son score par rapport à son rival grâce à un but de Rodri à 53 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, ce qui a accru les écarts en portant le score à 5-0 grâce à un autre but de Torres de Ferran, qui a ainsi réalisé un doublé à 84 minutes, terminant ainsi le match sur un résultat final de 5-0.

A partir de cette saison, vous pouvez suivre toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Ville de l’homme qui sont entrés dans le jeu étaient Zinchenko, Sterling et Mahrez remplacement Marcheur, Bernardo Silva et Gabriel Jésus, tandis que les changements dans le Arsenal Ils étaient Elneny, Lacazette et Maitland-Niles, qui est entré pour remplacer Saka, Aubameyang et Ødegaard.

Un total de trois cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Rodri, tandis que l’équipe visiteuse a reçu un avertissement jaune à Cédric Soares et Kolašinac et avec du rouge à Xhaka.

Grâce à cette victoire, le Ville de l’homme parvient à monter à six points et reste dans la position d’accès à la Ligue des champions, tandis que le Arsenal continue avec zéro point.

Le lendemain, l’équipe de Pep Guardiola affrontera La ville de Leicester, Pendant ce temps, il Arsenal de Mikel Arteta sera mesuré par rapport Ville de Norwich.

Fiche techniqueManchester City:Ederson, Laporte, Rúben Dias, Cancelo, Walker (Zinchenko, min.46), Rodri, Gündogan, Bernardo Silva (Sterling, min.57), Grealish, Ferran Torres et Gabriel Jesus (Mahrez, min.61)Arsenal:Leno, Holding, Chambers, Kolašinac, Cédric Soares, Tierney, Xhaka, Smith Rowe, Saka (Elneny, min.46), Ødegaard (Maitland-Niles, min.71) et Aubameyang (Lacazette, min.58)Stade:Stade EtihadButs:Gündogan (1-0, min. 7), Ferran Torres (2-0, min. 12), Gabriel Jesus (3-0, min. 43), Rodri (4-0, min. 53) et Ferran Torres (5 -0, min 84)