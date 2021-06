Manchester City s’apprête à proposer à Sergio Ramos un accord de deux ans – rapport

La légende du Real Madrid, Sergio Ramos, recevra une offre pour signer un contrat de deux ans avec Manchester City, selon un rapport initialement publié sur ESPN puis confirmé par AS.

Ramos n’a plus qu’un mois sur son contrat actuel avec le Real Madrid et une prolongation ne semble pas probable, étant donné que Los Blancos ne sont pas disposés à améliorer leur offre actuelle. Ramos ne veut pas d’une prolongation d’un an et Manchester City pourrait profiter de la situation et ajouter Ramos à son équipe.

Manchester City soumettra son offre si Ramos et le Real Madrid ne parviennent pas à un accord avant la fin de son contrat, selon ce même rapport.

Le Real Madrid vient d’achever la signature de David Alaba, qui pourrait éventuellement remplacer Ramos en tant que défenseur central si le défenseur espagnol finit par quitter le club. Tout bien considéré, Los Blancos semblent avoir un poids dans leurs négociations avec Ramos, de sorte que le capitaine a une décision à prendre concernant son avenir et son héritage.