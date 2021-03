Manchester City se retire de la course pour signer Lionel Messi – rapport

Manchester City a renoncé à signer Lionel Messi, selon un nouveau rapport.

L’été dernier, Messi voulait rejoindre les Citizens et quitter le FC Barcelone, mais cela ne s’est jamais produit. Il a été obligé de rester au Camp Nou, Barcelone refusant toute offre de négociation de City.

Avec le départ de Sergio Agüero confirmé, la priorité pour City est de recruter un jeune attaquant pour le remplacer, et Erling Haaland (Borussia Dortmund), Harry Kane (Tottenham) et Romelu Lukaku (Inter Milan) seraient en tête de liste.

Messi pourrait en fait signer un pré-contrat aujourd’hui s’il le voulait, car il est à moins de six mois de l’expiration de son contrat. Mais il prendrait les choses lentement et ne prendra une décision que l’été.

City penserait qu’il renouvellera avec Barcelone et c’est l’une des raisons pour lesquelles ils ne le poussent plus. City essayait d’attraper Messi depuis longtemps maintenant. Ils avaient l’argent pour payer son énorme salaire et avaient nommé d’anciens managers et cadres de Barcelone tels que Pep Guardiola, Txiki Begiristain et Ferran Soriano. Ils se sont également vantés d’avoir son ami personnel et compatriote, Agüero, pour le séduire. Mais Messi est resté fidèle.

Le club anglais aurait accepté cela et ne serait pas disposé à entrer dans une longue saga de transferts qu’il perdrait sûrement, à moins que le joueur lui-même ne fasse une ouverture.

À l’heure actuelle, les deux options réalistes pour Messi sont de rester à Barcelone ou de partir pour le Paris Saint-Germain, qui tente sérieusement de signer l’Argentin.

Mais le nouveau président du club, Joan Laporta, serait de plus en plus convaincu que son meilleur joueur ne le quittera pas cet été.