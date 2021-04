Manchester City signe la jeune promesse Kayky

23/04/2021 à 18:55 CEST

Daniel Guillen

Manchester City a annoncé la signature de Kayky, une jeune promesse de Fluminense, en échange de 10 millions d’euros plus variables. L’ailier de 17 ans restera avec l’équipe brésilienne jusqu’à la fin de la saison et rejoindra le club bleu ciel en janvier 2022. C’est l’un des derniers joyaux du football sud-américain et plusieurs clubs importants en Europe surveillaient sa progression.

Comme cela s’est produit avec l’incorporation de Gabriel Jesús il y a quatre ans de Palmeiras, l’équipe de Pep Guardiola garde les droits du joueur et le maintient dans l’équipe d’origine jusqu’à la fin du cours, à la fin de cette 2021. Kayky est un international des moins de 17 ans avec le Brésil et est l’un des joueurs avec le plus de projection dans la ligue brésilienne.

Le joueur actuel de Fluminense C’est un ailier gaucher qui agit généralement comme un groupe changé. Il est léger et agile à conduire, des conditions qui lui permettent d’être debout et de dépasser son marqueur avec une certaine facilité. Il est extrêmement mince sur le plan physique, mais a une grande capacité à protéger le ballon.

Dans le pays, ils le comparent à Neymar, l’un des joueurs les plus talentueux du football mondial, mais dans une version gaucher. Les deux Brésiliens ont des traits communs: ils sont dribbleurs par nature et ils ont une certaine tendance à se déséquilibrer en recourant à leur accélération et à leur vitesse. Jusqu’à présent cette année, l’ailier a participé à neuf matchs et a marqué deux buts et distribué une passe..