Pep Guardiola fait partie des joueurs et du personnel de Manchester City qui ont été testés positifs pour Covid-19 à la suite d’une épidémie majeure dans leur équipe première.

L’assistant Rodolfo Borrell, qui dirigera le match de la FA Cup contre Swindon Town vendredi soir, a confirmé que le manager de City allait « bien » et ne présentait pas beaucoup de symptômes.

Manchester City souffre d’une épidémie de Covid-19 avec Pep Guardiola testé positif

Le club a annoncé qu’un total de 21 membres des joueurs et du staff ont enregistré des tests positifs mardi. L’assistante de Guardiola, Juanma Lillo, fait partie de ce groupe.

La déclaration de Manchester City se lit comme suit : « Cela porte à 21 le nombre de personnes isolées pour des raisons liées à Covid au sein du groupe. Sur ce nombre, 14 sont des employés de l’arrière-boutique et sept sont des joueurs de la première équipe. »

Étant donné que Guardiola a confirmé que Phil Foden et Oleksandr Zinchenko ont raté leur victoire 2-1 sur Arsenal dimanche en raison de Covid, il est possible qu’ils soient inclus dans la liste des joueurs de l’équipe première.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, Borrell a expliqué qu’il n’était pas libre de partager qui avait enregistré un test positif.

« Ce n’est pas à moi de le dire », a-t-il déclaré. « Nous avons sept joueurs… pour le moment, je ne veux pas les mentionner, je pourrais même en oublier un, si cela a du sens. Ce n’est pas à moi de le dire.

Opportunités pour les jeunes joueurs

Si l’équipe de City n’était pas épuisée en raison de Covid-19, il aurait été probable qu’une rotation de joueurs était déjà prévue. Néanmoins, l’épidémie soudaine signifie que davantage de joueurs se verront offrir une rare opportunité de briller.

Cole Palmer, un milieu de terrain offensif et attaquant talentueux, devrait avoir un rôle influent dans l’équipe s’il ne faisait pas partie des joueurs testés positifs. Guardiola a déjà fait entrer le joueur de 19 ans dans l’équipe première et, ce faisant, il a disputé dix matches et marqué deux buts cette saison.

Au sujet des joueurs qui seront impliqués, Borrell n’a rien donné mais a confirmé que la deuxième équipe a également été touchée par Covid-19.

« C’est peut-être l’une des formations les plus faciles à décider, nous jouons avec celles disponibles », a-t-il déclaré.

«Nous visons à jouer autant que nous le pouvons, à respecter la compétition, à continuer à jouer et à ce moment-là, nous pouvons remplir l’équipe. Je ne sais pas si cela peut arriver dans les jours qui suivent. Nous avons des joueurs de l’équipe première et d’autres qui viendront de l’académie.

« Pour remplir toute l’équipe et voyager avec cinq ou six équipes, nous devons amener des joueurs dans la deuxième équipe, mais l’épidémie implique des joueurs de la deuxième équipe, ils ont donc eu beaucoup de cas de covid. »

Il a ajouté: « En ce moment, nous sommes prêts à jouer le jeu, nous nous y sommes préparés et mentalement, nous sommes prêts. »

