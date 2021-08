Manchester City tenté par Robert Lewandowski du Bayern Munich ; Manchester United aussi intéressé

Robert Lewandowski du Bayern Munich est le meilleur attaquant de la planète. Et cela pourrait faire de lui un produit attrayant pour de nombreux clubs. En fait, il n’y aurait pas un seul club au monde qui n’aimerait pas avoir le tueur à gages polonais dans son équipe. Sans surprise, la superpuissance financière (pétrolière) mondiale du football, Manchester City, souhaite acquérir ses services.

Il est tout à fait probable que Pep Guardiola souhaite amener Lewandowski à Manchester après avoir vu Lionel Messi déménager à Paris. Plus probablement, bien que les patrons de Guardiola cherchent à injecter le meilleur attaquant du monde dans l’attaque de l’équipe. Vous devez prendre toutes les mesures possibles pour vous assurer de gagner l’UCL, n’est-ce pas ? City pourrait voir l’attaquant vedette du Bayern comme la solution à tous ces points d’interrogation. L’équipe de Pep est pleine d’ailiers de haut niveau et de milieux de terrain offensifs comme Jack Grealish, Kevin De Bryune et Riyad Mahrez, et apporte un numéro de classe mondiale. 9 qui peut être un meneur de jeu et aussi tenir le ballon pour ses coéquipiers pourrait enfin satisfaire l’Espagnol… ou pas.

Selon un rapport de l’Express, Manchester City pourrait être prêt à se jeter sur Lewandowski, même si cela signifie payer le prix demandé par le Bayern de 100 millions de livres sterling. Cela semble un peu absurde, étant donné que le Bayern a répété à maintes reprises qu’il n’avait pas l’intention de vendre le pôle cet été (ou le prochain).

Pour sa part, Guardiola semblait – quelque peu – minimiser son intérêt personnel pour Lewandowski.

“Prochaine question”, a déclaré Guardiola lors de sa conférence de presse aujourd’hui (telle que capturée par OTB Sports). « Lewy est un joueur tellement important pour le Bayern Munich et il restera au Bayern Munich. Je ne vais pas parler avec 11 jours du marché des transferts. »

Mais le rapport Express ne s’arrête pas là. Manchester United est également attiré par une signature de Lewandowski, ce rapport étant corroboré par le Sun, l’Anglais Don Balon. Cependant, United connaîtrait la position de Lewandowski en la matière, qui, selon son ancien agent, « ne considère que le soleil espagnol (Real Madrid) comme une option future ».

En conclusion, Lewandowski n’ira nulle part cet été et ne déménagera probablement pas non plus en Angleterre en 2022. Les tabloïds (et/ou Zahavi) font un excellent travail en crachant des bêtises et en réussissant à attirer des millions de clics, mais il reste à voir si le conseil d’administration du Bayern prend tout cela au sérieux. Mon intuition est qu’ils ne le sont pas et que le pôle n’ira nulle part de si tôt.

Et je suis sûr que Herr Oli Kahn fera le nécessaire.