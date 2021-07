Manchester City veut signer Harry Kane et Jack Grealish d’ici le week-end, mais Jamie O’Hara dit “ils n’ont pas besoin” du capitaine d’Aston Villa et il “ne peut pas voir” le transfert de 160 millions de livres sterling pour l’attaquant de Tottenham

in

Manchester City espère conclure un superbe double swoop pour Harry Kane et Jack Grealish d’ici ce week-end, alors que le manager Pep Guardiola intensifie ses plans pour la nouvelle saison.

Cependant, Jamie O’Hara a déclaré à talkSPORT que les champions de Premier League « n’avaient pas besoin » de Grealish et même si Kane leur remporterait des titres – y compris la Ligue des champions – il ne serait pas surpris s’il restait à Tottenham.

Kane et Jack Grealish ont tous deux été liés à des déménagements à Man City cet été

Les derniers rapports affirment que Man City n’a pas abandonné sa poursuite d’un double accord d’argent énorme pour le duo anglais, qui pourrait atteindre un total de 225 millions de livres sterling.

Le Sun rapporte que Pep Guardiola et son club espèrent faire des “progrès” dans leurs mouvements pour l’attaquant des Spurs et le capitaine d’Aston Villa d’ici le week-end.

Guardiola souhaite que les nouvelles recrues déménagent à l’Etihad le plus tôt possible pour renforcer ses plans de pré-saison, qui ont été entravés par le football international et COVID, avec seulement quatre joueurs se présentant pour le premier jour d’entraînement.

Cependant, O’Hara dit qu’ils n’ont pas besoin de Grealish est leur équipe, et ne serait pas surpris si Kane était obligé de rester dans le nord de Londres.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham a déclaré que l’avenir de Kane était hors de son contrôle car Daniel Levy détient toutes les cartes, ce qui sert d’avertissement aux joueurs pour avoir accepté des contrats à long terme avec leurs clubs.

Kane voudrait quitter Tottenham à la recherche de gagner de l’argenterie, mais O’Hara insiste sur le fait que les Spurs se battront pour qu’il reste

“C’est une situation vraiment difficile parce que les membres de l’équipe sauront que Harry veut y aller, mais c’est notre meilleur joueur, c’est M. Spurs et je pense qu’il est le professionnel ultime”, a déclaré O’Hara au talkSPORT Breakfast.

“Harry Kane ne fait pas partie de ces gens qui vont faire beaucoup d’histoires si cela ne se fait pas, je pense qu’il comprendra simplement que cela ne s’est pas produit et qu’il s’en sortira.

« Il sera toujours au plus haut niveau la saison prochaine pour les Spurs, il marquera des buts, il sera le leader, je le garantis.

“Il sera déçu parce qu’il n’a pas beaucoup d’opportunités d’aller dans un club qui va gagner des choses tout le temps, et c’est Man City, donc il sera déçu.

«Mais c’est ce qui se passe lorsque vous signez ces gros contrats à long terme. Vous le regardez et pensez que c’est génial, un contrat de cinq ou six ans qui rapporte de l’argent brillant. Mais quand vient le moment où vous voulez passer à autre chose, vous n’êtes pas responsable.

Levy est un opérateur avisé sur le marché des transferts, et ne voudra pas se séparer de son atout numéro un

« Daniel Levy est en charge de votre avenir. S’il ne veut pas que tu partes, tu n’iras nulle part. C’est aussi simple que ça.

“C’est le problème avec les footballeurs, vous êtes un investissement pour le club de football, ils contrôlent votre avenir, et c’est comme ça quand vous signez ces gros contrats.”

Sur les plans de City pour un double accord sensationnel qui ferait voler en éclats le record de transfert britannique, O’Hara a ajouté : « Ils n’ont pas besoin des deux.

«Je ne pense pas que Man City a besoin de Jack Grealish, même s’il améliorerait définitivement l’équipe. Ils ont Phil Foden, Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne peuvent jouer là-bas, donc ils ont les joueurs.

« Je ne dirais pas qu’ils ont énormément besoin de Grealish… mais ils ont besoin d’Harry Kane. Ils doivent signer un numéro neuf. Il ne peut pas jouer avec De Bruyne à l’avant car cela lui enlève une grande partie de son jeu.

Aston Villa

Grealish a parlé de son amour pour le club d’enfance Aston Villa cet été, mais Man City n’abandonne pas sa poursuite

“Harry Kane est celui dont ils ont besoin, mais alors qu’ils dépensent beaucoup d’argent pour signer quelques joueurs de 50 millions de livres sterling, ils n’en ont jamais choisi un gros, ils n’ont pas signé un joueur pour 120 millions de livres sterling, alors je Je ne sais pas s’ils le feront.

« Si vous voulez vous garantir le succès pour les trois prochaines saisons, en termes de victoire du titre de Premier League chaque année, vous signez Harry Kane. Je pense que tu obtiendrais aussi un titre en Ligue des champions.

«Mais je l’ai déjà dit, je vous garantis qu’au début de la saison, Harry Kane jouera pour les Spurs.

«Je peux le voir aller jusqu’au dernier jour de la fenêtre de transfert et que quelqu’un obtienne enfin l’argent pour le prendre, mais je ne sais tout simplement pas.

«Je ne vois pas Man City payer 160 millions de livres pour lui. Je ne peux tout simplement pas le voir.

