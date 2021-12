Manchester City – Wolves Premier : programme et où regarder à la télévision

12/07/2021 à 19:49 CET

Ronald goncalves

est samedi, la Premier League 2021 – 2022 abritera un nouvel affrontement, dont les protagonistes seront les Manchester City et le loups et dont la destination sera l’Etihad Stadium.

À cet égard, l’équipe locale dirigée par Pep Guardiola ajoute 35 points et +23 de différentiel de buts, au premier rang du tableau. Plus précisément, ses notes d’enregistrement récentes une victoire sur Watford (3-1), une victoire sur Aston Villa (2-1), une victoire sur West Ham (2-1) et une victoire sur Everton (3-0).

D’un autre côté, L’équipe de Bruno Lage accumule 21 points et -1 de différentiel de buts, il occupe donc la huitième place de la compétition. De même, son passage dans la ligue indique une défaite contre Liverpool (1-0), un match nul avec les Burnley (0-0), un match nul avec Norwich (0-0) et une victoire sur West Ham (1-0).

HORAIRES ET O VOIR LA PREMIER LEAGUE MANCHESTER CITY – WOLVES

Ainsi, l’affrontement entre les Manchester City et le loups de la Premier League 2021 – 2022 aura lieu le Samedi 11 décembre à 13h30, et le différend peut être vu en Espagne à travers DAZN.