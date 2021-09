Manchester continue de faire ses preuves en tant que ville mondiale de premier plan

Manchester a récemment été nommée l’une des meilleures villes du monde. En tant que lieu de vie et de travail attractif, le marché immobilier de la ville voit également de belles perspectives d’avenir.

Il y a une augmentation de l’attrait et de la demande pour vivre et travailler à Manchester. La ville a battu Londres comme l’une des meilleures villes du monde. Dans une enquête menée par Time Out auprès de 27 000 citadins, Manchester a été nommée troisième meilleure ville du monde.

La ville de Northern Powerhouse a été élue meilleure pour la créativité, l’esprit communautaire, la convivialité et la vie nocturne. Dans l’indice, c’est la première ville du Royaume-Uni et se situe seulement derrière San Francisco et Amsterdam.

À plusieurs reprises, Manchester a été nommée la ville la plus vivable du Royaume-Uni. Avec une gamme d’offres culturelles et de nouveaux développements et investissements, la ville est devenue de plus en plus attrayante à vivre.

De plus, Manchester a été classée la meilleure ville d’affaires en Europe l’année dernière. La ville est également parmi les meilleurs emplacements pour les startups. Cela montre encore plus l’attrait de la ville prospère à l’échelle mondiale.

Forte croissance des prix de l’immobilier

Le marché immobilier de Manchester est resté particulièrement résistant en raison de l’incertitude causée par COVID-19 et le Brexit. Le secteur connaîtra probablement une croissance supplémentaire au cours des prochaines années.

Dans l’indice des prix des maisons de 20 villes de Zoopla, Manchester affiche la deuxième plus forte croissance des prix des maisons au cours de la dernière année avec une augmentation de 7,7%. Le prix moyen d’une propriété y est de 193 900 £, ce qui est encore bien inférieur à la moyenne britannique de 234 000 £.

L’agence immobilière nationale Savills a prévu que le nord-ouest de l’Angleterre terminerait 2021 avec une hausse de 10,5% des prix des logements. Au cours des cinq années jusqu’en 2025, les prix des logements devraient augmenter de 28%. Et Manchester devrait faire partie de cette croissance des prix de l’immobilier.

Une demande locative croissante

La demande de location est également forte dans le nord-ouest, y compris à Manchester. Les dernières données d’ARLA Propertymark ont ​​révélé que la région au sens large avait enregistré le plus grand nombre moyen de nouveaux locataires potentiels enregistrés par agence immobilière avec 166 en juillet. C’est bien au-dessus de la moyenne de 102.

En plus de cela, le nord-ouest a également connu la plus forte baisse mensuelle des périodes de vide en août, selon Goodlord. La période de vide moyenne dans la région a diminué de 10 %, passant de 20 jours en juillet à 18 en août. Cela montre en outre la demande croissante sur le marché immobilier de la ville et de la région.

La demande de location augmentera probablement dans les années à venir à mesure que de plus en plus de personnes et d’entreprises déménageront à Manchester. Ensemble, ces facteurs en font une ville idéale pour l’investissement immobilier.

BuyAssociation propose une gamme d’opportunités d’investissement à Manchester. Inscrivez-vous pour un premier accès à nos meilleures offres et contactez-nous pour plus d’informations.