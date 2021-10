“Manchester n’est pas assez grand pour nous deux”

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United a suscité de grandes attentes de la part de la plupart des fans d’Old Trafford. Cependant, tout le monde n’est pas totalement satisfait de leur retour ou, plutôt, ils ne veulent pas être privés de la vedette. C’est le cas de Tyson Fury, le champion du monde WBC des poids lourds, qui a lancé un avertissement au Portugais.

On dirait qu’il veut renverser CR7 en tant que star à Manchester. “Je suis très heureux que Ronaldo soit revenu à Old Trafford, j’espère que nous gagnerons le championnat cette année. Il va certainement marquer des buts, nous le savons, mais cette ville n’est pas assez grande pour nous deux!” United.

Ils veulent combattre CR7 à Old Trafford ! ..

“Si je vivais à Manchester, ce serait un problème. Mais je suis à une heure d’autoroute à Morecambe, donc c’est un long chemin.”Le combattant britannique a plaisanté avant son combat contre Deontay Winter à Las Vegas samedi prochain, ce qui signifiera le troisième combat entre les deux en moins de trois ans.

CR7 vient de jouer 33′ dans le match nul 1-1 contre Everton pour la Premier League, en regardant comment Andros Townsend, milieu de terrain des Toffees, a marqué un but et a imité sa célébration caractéristique sur son visage. Maintenant, en plus de cela, ils veulent le combattre. Tyson a l’intention d’organiser un jour un événement au Theatre of Dreams, domicile de United : “Cela a toujours été un rêve pour moi de combattre à Old Trafford. Le dernier combat qu’il y a eu était Eubank contre Benn en 1993 et ​​c’était énorme.”

Cristiano est rentré chez lui. ..

“Il me reste deux combats ici à Las Vegas, mais j’adorerais apporter un combat pour le titre mondial à Manchester.”, lança le boxeur. 28 ans se sont écoulés depuis cette heureuse rencontre entre Chris Eubank et Nigel Benn avec 42 000 âmes présentes au stade des Red Devils. vont-ils répéter ? Cristiano participera-t-il ?

Par ailleurs, Fury a évoqué la crise au Royaume-Uni due au manque de carburant, dont Cristiano a été victime ces derniers jours. “Nous n’avons pas de files d’attente pour l’essence à Morecambe, nous avons à peine du trafic ! La bonne chose est que nous n’avons pas une grande population, nous ne recevons rien à part beaucoup de vent et de pluie”, a-t-il déclaré.

