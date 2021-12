Manchester: une nouvelle maman non vaccinée, 30 ans, décède de Covid deux mois seulement après l’accouchement

Natalie Forshaw a donné naissance à bébé Caleb par césarienne d’urgence lorsqu’elle est tombée dangereusement malade avec Covid (Photo: MEN Media)

Une nouvelle maman qui a dû accoucher par césarienne d’urgence après avoir été testée positive pour Covid est décédée à l’âge de 30 ans.

Natalie Forshaw – qui avait décidé de ne pas se faire vacciner alors qu’elle était enceinte – est décédée aux premières heures du lendemain de Noël, moins de deux mois après la naissance de son fils, Caleb.

L’esthéticienne et coiffeuse de Burnage, dans le Grand Manchester, est tombée malade à l’automne et son état s’est détérioré à mesure qu’elle développait de graves complications.

Caleb est né le 3 novembre à l’hôpital St Mary de Manchester, mais la nouvelle maman a été forcée de rester à l’hôpital et de recevoir un traitement en soins intensifs.

Sa mère, Bernie Wilton, a déclaré: «Natalie était à la maison lorsqu’elle est devenue malade pour la première fois.

«Parce qu’elle était enceinte, nous l’avons emmenée voir un médecin et ses niveaux d’oxygène étaient très, très bas. Elle avait de grosses douleurs dans la poitrine.

«Elle est allée à l’hôpital et le bébé a accouché, mais Natalie a été transférée aux soins intensifs. Elle n’a pas pu voir Caleb pendant une semaine.

Quelques jours seulement après l’accouchement, Natalie a été plongée dans un coma médicamenteux dans le cadre de son traitement et à la mi-novembre, un caillot de sang a été découvert dans son cœur.

Natalie a souffert de très faibles niveaux d’oxygène avant de développer un caillot sanguin (Photo: MEN Media)

Fin novembre, le caillot s’est rompu et est allé dans ses poumons, la laissant dans un état critique.

Sa mère et le père de Caleb, Jay Hurst, n’avaient que 10 à 15 minutes par jour à son chevet dans l’unité de soins intensifs.

Le 6 décembre, son état s’était aggravé et quelques jours plus tard, sa famille a appris qu’il n’y avait rien de plus à faire.

Cependant, elle s’est ensuite ralliée, donnant à la famille un peu d’espoir que son état s’améliorerait.

Natalie s’est brièvement ralliée avant Noël mais est décédée le lendemain de Noël (Photo: MEN Media)

À l’époque, Bernie a écrit sur les réseaux sociaux: » J’étais assis avec elle et elle a commencé à cligner des yeux, elle commence à se retourner … et quand j’ai parlé de bébé Caleb, elle a pleuré … toutes les infirmières applaudissaient et si heureuses pour elle … elle est tellement soignée… elle se bat.

Mais ensuite, le 20 décembre, Natalie a subi un revers majeur lorsque son cœur a échoué et elle a dû être à nouveau complètement sous sédation.

Bernie a posté le lendemain de Noël que Natalie avait perdu son combat et le lendemain a ajouté: «Aujourd’hui, mon cœur s’est brisé en plusieurs morceaux. Je ne pense pas que ça s’arrangera jamais.

« Vos manières idiotes vont me manquer, le fait que vous m’envoyiez des SMS 8 400 000 fois par jour, même si c’était juste pour dire je vous aime maman.

« Nous avions un lien incroyable, non seulement mère et fille, mais meilleures amies. »

Un appel lancé pour aider la famille de Natalie, Caleb et Jay, a jusqu’à présent collecté 6 500 £.

