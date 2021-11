Le retour de Mauricio Pochettino en Premier League s’accélère alors que Manchester United poursuit ses efforts pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer.

Cependant, malgré son expérience à Tottenham et au Paris Saint-Germain, les experts de talkSPORT Darren Bent et Danny Murphy doutent des références de l’Argentin et affirment qu’il n’est « pas un manager d’élite ».

Pochettino est le favori pour reprendre à Man United

L’homme de 49 ans est le grand favori pour la reprise à Old Trafford. talkSPORT comprend que l’ancien patron des Spurs est « désespéré » d’échanger le PSG contre Man United maintenant, et non cet été, comme le suggèrent certains rapports.

Et la légende du club, Sir Alex Ferguson, mène personnellement la charge pour le faire venir.

La possibilité de faire atterrir Pochettino est apparue à la suite du limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, qui a été licencié dimanche après une défaite 4-1 contre Watford – la dernière d’une série de défaites humiliantes en Premier League.

Alors que Man United tente d’attirer l’Argentin à Old Trafford, ils ont des matchs à jouer et ont placé Michael Carrick, l’ancien n ° 2 de Solskjaer, aux commandes et il espère un départ parfait lorsqu’il emmènera son équipe en Espagne pour affronter Villarreal en la Ligue des Champions, en direct sur talkSPORT 2.

Cela dit, si Pochettino arrive comme beaucoup s’y attendent, Darren Bent de talkSPORT n’est pas convaincu que l’ancien entraîneur de Tottenham a ce qu’il faut pour réussir à Old Trafford.

Pochettino pourrait être sur le point d’échanger Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo

« Je ne pense toujours pas qu’il soit un manager d’élite », a déclaré l’ancien attaquant des Spurs Bent au talkSPORT Breakfast.

« Je suis totalement derrière ce que Danny Murphy a dit, en ce qui concerne le fait qu’il n’a pas encore été prouvé qu’il est un manager d’élite travaillant avec des joueurs d’élite.

« Il n’a toujours pas trouvé le moyen d’avoir Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe dans l’équipe de manière cohérente et de bien jouer.

« Même s’il est arrivé à mi-parcours la saison dernière, il a quand même réussi à perdre le championnat de France.

« Je regarde par exemple Thomas Tuchel [Chelsea manager], maintenant Thomas Tuchel, je pense, est un manager d’élite.

Tuchel a également dirigé le PSG mais n’a pas pu gagner la Ligue des champions pour eux comme il l’a fait avec les Bleus

«Je me souviens des gens qui ont appelé la station et qui ont dit qu’il n’était pas un entraîneur d’élite, tout ce qu’il a jamais gagné, c’est la ligue française et cela ne fait pas de lui un entraîneur d’élite.

« Il n’est devenu l’élite qu’une fois qu’il a emmené Chelsea en Ligue des champions, il est maintenant l’un des meilleurs managers du monde.

« J’aime Pochettino, ce qu’il a fait aux Spurs était fantastique, il a fait des joueurs moyens et les a transformés en meilleurs joueurs, il a développé certains des jeunes joueurs là-bas.

«Certaines des performances que nous avons vues des Spurs, la façon dont ils ont joué, la presse, c’était vraiment bon à regarder.

Pochettino a tiré le meilleur parti de Dele Alli chez Spurs, mais Bent n’est pas encore convaincu qu’il est un manager de classe mondiale

« Comme le disait Danny, il a gagné la coupe de France, il va gagner la Ligue française mais n’a pas encore réussi à me convaincre au niveau élite.

« Peut-il continuer et gagner les gros gros trophées, c’est pourquoi c’est un risque car il n’y a jamais été auparavant. »

Comme mentionné, les mots de Bent ont été repris par l’ancien milieu de terrain de Liverpool Murphy qui pense que Pochettino a encore beaucoup de travail à faire avant d’être considéré comme l’un des meilleurs managers du monde.

« Pour moi, Pochettino n’est pas le bon », a déclaré l’expert de talkSPORT à White et Jordan. «C’est un manager qui n’a pas encore fait ses preuves dans un club de haut niveau en remportant régulièrement des choses.

Malgré son succès aux Spurs, Pochettino n’a pas pu livrer d’argenterie dans le nord de Londres

«Il a fait de Tottenham une équipe compétitive en entraînant bien les joueurs, les rendant meilleurs ensemble, collectivement et individuellement.

« A fait un excellent travail aux Spurs avec des joueurs qui voulaient être coachés, voulaient s’améliorer.

« Il va entrer [at Man United] comme il est au PSG où il a un peu lutté pour être juste, soyons honnêtes.

« Il doit encore montrer qu’il peut traiter avec des joueurs internationaux de première qualité et de première classe sur une période de temps et gagner des choses. »

Au lieu de cela, Murphy pense que Brendan Rodgers est un meilleur candidat pour le travail à United, le patron de Leicester City étant un autre concurrent de premier plan, affirmant que ses expériences dans les «clubs massifs» de Liverpool et du Celtic le placent mieux en place pour prendre le relais à Old Trafford.

Rodgers a prêté allégeance à Leicester ces dernières semaines, mais est toujours largement considéré comme un candidat au poste de Man United.

« Je pense que je préférerais Brendan Rodgers à Pocehttino », a déclaré l’ancienne star des Reds.

«Je pense que l’expérience à Liverpool, rappelons-nous comment il a créé cette ligne de front et l’a changée au milieu de la saison pour en faire des prétendants au titre.

«Mais il a été dans un grand club et comprend les attentes. Je sais qu’il est au PSG et il était à Tottenham, et ce sont de grands clubs, mais ce n’est pas la même chose qu’à Liverpool et Manchester United.

« Il a ce petit plus d’expérience. »