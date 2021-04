Manchester United a battu l’AS Roma 6-2 et fait un grand pas vers le prochain tour de la Ligue Europa

30/04/2021 à 02:00 CEST

le Manchester Utd a commencé son passage à travers la demi-finale de la Ligue Europa du bon pied après avoir battu 6-2 au Rome ce jeudi dans le Vieux Trafforf. Lors de la phase précédente de la Ligue Europa, l’équipe locale a éliminé le grenade; la AS Roma, pendant ce temps, a réussi à arracher la place de la Ajax. Avec ce résultat, le Manchester United obtenir un avantage important dans le match nul pour le match final, qui se déroulera au stade de la AS Roma.

La première partie de la réunion a débuté de manière excellente pour le Manchester United, qui a tiré le pistolet de départ sur le Vieux Trafforf avec un objectif de Bruno Fernandes à 9 minutes. Mais plus tard, l’équipe romaine a réagi et a égalisé le match avec un but à onze mètres de Lorenzo Pellegrini à 15 minutes. L’équipe visiteuse s’est jointe à nouveau, ce qui a inversé la tendance, obtenant 1-2 grâce à un but de Edin Dzeko à la 33e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-2.

La seconde moitié de la confrontation a commencé face à l’équipe locale, qui a mis les tables avec un but de Edinson Cavani quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, en particulier à la minute 48. Après cela, l’équipe des Red Devils a de nouveau marqué à la minute 64 grâce à un Edinson Cavani. Plus tard, les locaux ont marqué à nouveau avec un deuxième but de Bruno Fernandes à la minute 71 pour établir le 4-2 pour le Manchester Utd. Par la suite, une nouvelle occasion a augmenté le score des locaux au moyen d’un but de Paul Pogba à la 75e minute qui a établi le 5-2 en faveur de Manchester Utd. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Manchester United, qui s’est distancé grâce à un peu de Mason Greenwood juste avant le coup de sifflet final, précisément à 86 ans. Enfin, le match s’est terminé 6-2 sur le tableau de bord.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Manchester Utd a donné accès à Mason Greenwood, Nemanja Matic Oui Juan tuer pour Marcus Rashford, Fred Oui Bruno Fernandes, tandis que le Rome a donné le feu vert à Gonzalo villar, Image de balise Antonio Mirante Oui Bruno Peres pour Jordan Veretout, Pau Lopez Oui Leonardo Spinazzola.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’entre eux (Paul Pogba) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, en particulier Gonzalo villar Oui Chris Smalling.

Malgré l’avantage de Manchester United au match aller, jusqu’au match retour qui aura lieu le 6 mai au stade du AS Roma on ne saura pas qui se qualifiera pour la finale.

Fiche techniqueManchester United:Pau López, Chris Smalling, Bryan Cristante, Roger Ibanez, Rick Karsdorp, Amadou Diawara, Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan et Edin DzekoAS Roma:David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Víctor Lindelof, Luke Shaw, Marcus Rashford, Scott McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Paul Pogba et Edinson CavaniStade:Vieux TrafforfButs:Bruno Fernandes (1-0, min.9), Lorenzo Pellegrini (1-1, min.15), Edin Dzeko (1-2, min.33), Edinson Cavani (2-2, min.48), Edinson Cavani (3-2, min.64), Bruno Fernandes (4-2, min.71), Paul Pogba (5-2, min.75) et Mason Greenwood (6-2, min.86)