« Manchester United a connu un déclin pire que Barcelone », déclare Simon Jordan qui frappe les clubs « titulaires » alors que Xavi fulmine contre la sortie de la Ligue des champions

En 2011, Manchester United et Barcelone disputaient la finale de la Ligue des champions, ils sont désormais plus loin que jamais de mettre la main sur le prestigieux trophée.

Alors que les deux sont l’ombre d’eux-mêmes, l’expert de talkSPORT Simon Jordan affirme que les Diables rouges ont connu une baisse plus importante que les Catalans.

Man United et le Barça étaient autrefois deux moteurs sur le terrain, mais sont maintenant incomparables à ce qu’ils étaient

Sir Alex Ferguson a pris sa retraite deux ans après la finale et depuis lors, Man United a eu quatre managers et en est maintenant à son troisième patron par intérim, Ralf Rangnick.

Malgré tous les changements de direction, le club n’est pas près de remporter un autre titre de Ligue des champions ou de Premier League, malgré des dépenses de plus d’un demi-milliard de livres depuis 2017.

Alors que Barcelone a également mal dépensé ces dernières années et en subit maintenant les répercussions, Jordan pense que les Red Devils ont subi une plus grosse disgrâce sur le terrain.

« Si vous parlez en termes de football, alors Manchester United, si vous parlez en termes financiers, alors clairement Barcelone », a déclaré l’ancien président de Crystal Palace.

Man United a été terrible sur le terrain ces dernières années et a récemment subi une défaite humiliante contre ses rivaux féroces Liverpool

« Manchester United depuis le départ de Sir Alex Ferguson n’a pas gagné de sens.

«Ils ont remporté la Ligue Europa et ils ont remporté la Coupe de la Ligue et ils ont gagné le droit de concourir en Europe au cours des sept, huit, neuf dernières années.

« Mais ils n’ont pas été le Manchester United qui était là quand Ferguson était là et Martin Edwards et David Gill et quiconque d’autre. »

« Barcelone a continué à gagner des choses au cours de la dernière décennie, mais leur déclin financier a été aggravé spécifiquement et explicitement au cours de la dernière année par un changement de politique adopté par la Liga, à savoir qu’ils vont contrôler les dépenses de ces clubs. »

Xavi et le club ont un long voyage devant eux pour ramener le Barça là où ils étaient

NurPhoto

Les Catalans ont connu un succès plus récent que Man United et ont remporté un titre en Liga pour la dernière fois en 2019

Jordan a également souligné que Man United aurait eu beaucoup plus de problèmes s’il avait été imposé avec les mêmes restrictions financières que le Barça.

« Sans les finances, vous ne pouvez pas avoir les joueurs et sans les joueurs, vous ne pouvez pas avoir les résultats.

« Man United a eu à la fois les finances et les joueurs et aucun résultat, vous devez donc vous retourner et dire que Man United en tant que proposition de football est en déclin beaucoup plus important que Barcelone.

« Si la Premier League se retournait et disait à Manchester United et aux équipes de Premier League » vous devez travailler avec les mêmes coefficients et le même paysage financier que les Espagnols « , United serait en grande difficulté car United est endetté. «

Ed Woodward, PDG de Man United a principalement supervisé le club depuis le départ de Sir Alex, mais n’a pas été en mesure d’aider le club à poursuivre son succès

Cela dit, Jordan n’avait aucune sympathie pour l’équipe espagnole et Xavi qui a déclaré que « le Barça ne méritait pas ça » après avoir été éliminé de la Ligue des champions.

« Il y a un élément de ce que Trevor [Sinclair] dit a raison, c’est-à-dire protéger ceux qui croient qu’ils ont le droit d’être protégés. C’est-à-dire les marques comme Manchester United, Bayern Munich et des équipes de cette nature qui forment une quasi aristocratie du football international ou européen.

«C’est faux parce que cela défie l’élément même que nous sommes censés avoir, à savoir la méritocratie.

« Il ne peut pas y avoir de coefficients et si cela diminue votre tournoi parce que vous n’avez pas Manchester United ou vous n’avez pas le Bayern Munich ou vous n’avez pas Barcelone parce que Barcelone ne sera peut-être pas dedans l’année prochaine, alors c’est Dommage, c’est juste la façon dont le mérite sportif est censé être maintenu.