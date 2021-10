Manchester United « a Cristiano Ronaldo et de grands individus… mais ce n’est pas une bonne équipe »

Ole Gunnar Solskjaer n’a pas réussi à transformer son équipe de Manchester United coûteuse en une équipe, et le club n’a pas progressé depuis sa nomination, selon Dietmar Hamann.

Le manager, qui a signé un nouveau contrat en juillet, est désormais tenu pour responsable des mauvais résultats de l’équipe, bien qu’on pense qu’il conserve le soutien des chefs de United… pour l’instant.

Solksjaer est au club depuis décembre 2018, en remplacement de Jose Mourinho.

United a dépensé beaucoup au cours de l’été, avec les signatures de Jadon Sacho, Raphael Varane et le retour de la légende Cristiano Ronaldo qui devrait transformer les Red Devils en prétendants au titre.

Mais les luttes des 13 champions de Premier League pour revenir au sommet se sont poursuivies, malgré leur équipe étoilée, avec une défaite contre Leicester en Premier League ce week-end, ce qui en fait quatre défaites lors de leurs sept derniers matchs.

Et les choses ne s’annoncent pas plus brillantes avec une série de matchs difficiles à l’horizon pour les hommes de Solskjaer, qui les verront affronter leurs cinq « six grands » rivaux en l’espace de six matchs de Premier League.

Et Hamann s’attend à ce que Man United ait un long chemin à parcourir pour raviver sa meilleure forme, après avoir réuni une équipe solide – sur papier – pour un manager qui semble incapable de les rassembler.

« Je pense que ce sera difficile pour lui », a déclaré Hamann au talkSPORT Breakfast.

« Je pense que son équipe doit récolter plus de points et mieux jouer. Il est au club depuis près de trois ans, vous savez que vous devez voir des progrès et des améliorations, et je ne peux pas vraiment le voir.

Sancho a du mal à livrer depuis son arrivée de 73 millions de livres sterling du Borussia Dortmund

« Ils ont amené des joueurs comme [Edinson] Cavani la saison dernière, Sancho et Varane – tous ces joueurs arrivent et maintenant j’entends Solksjaer dire que Declan Rice est la pièce manquante du puzzle.

« Donc, je ne suis pas sûr de la taille du puzzle car il devient de plus en plus gros.

« Ils ont amené tellement de joueurs et le football n’est tout simplement pas bon. »

L’équipe de Premier League a dépensé plus d’un milliard de livres sterling en transferts depuis le départ de Sir Alex Ferguson il y a huit ans, quatre managers n’ayant pas réussi à reproduire son succès

Mais ils auraient déjà pu être dans une position pire cette saison sans les buts de Ronaldo, a déclaré Hamann.

Tout allait si bien pour Ronaldo après son retour à Old Trafford

Mais la superstar a fait une figure frustrée lors des derniers matchs avec Man United luttant pour la forme

Le quintuple vainqueur de la Ligue des champions a fait un retour rapide à la vie à Old Trafford, marquant cinq fois en sept apparitions, bien qu’il n’ait pas trouvé le chemin des filets lors de ses trois derniers matchs.

« Ils ont beaucoup de chance d’avoir Ronaldo car, sans ses buts, ils pourraient être exclus de la Ligue des champions maintenant et en Premier League, ils seraient également dans une position pire.

« Pour tout l’argent qu’ils ont dépensé, ils ont de grandes personnes, de grands joueurs mais n’ont pas une bonne équipe. »

United fait face à son test le plus difficile de la saison jusqu’à présent ce week-end, alors qu’il affronte l’équipe la plus en forme de la Premier League – son grand rival Liverpool.

L’équipe de Jurgen Klopp n’a encore perdu aucune compétition cette saison, alors qu’elle a une arme mortelle en Mohamed Salah qui est dans une forme imparable.

Et Hamann ne peut voir le jeu que dans un sens, ajoutant: « Je pense que Liverpool les exposera dimanche et s’ils ne s’améliorent pas rapidement, très rapidement et je pense que ce sera très difficile pour lui. »

