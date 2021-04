Manchester United a “ DÉJÀ GAGNÉ ” la Ligue Europa alors qu’Arsenal et Villarreal “ ne peuvent pas arrêter le mastodonte ” et Ole Gunnar Solskjaer oblige les critiques à manger leurs mots

Manchester United a été prématurément couronné champion de la Ligue Europa par l’animateur de talkSPORT Andy Goldstein à la suite des événements de jeudi soir.

Les Red Devils ont livré une démonstration sensationnelle pour battre la Roma 6-2 et seul un miracle au match retour empêchera les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer d’atteindre la finale.

United était imparable en seconde période

Dans l’autre demi-finale, Arsenal à dix joueurs a été battu 2-1 par Villarreal de l’ancien entraîneur Unai Emery, qui a également terminé le match avec dix hommes.

Les Gunners ont été relâchés et se sont maintenus dans l’égalité en attrapant un but à l’extérieur malgré deux buts et un homme à terre à un moment donné.

Mais quiconque accède à la finale n’aura aucune chance contre United sur la base de jeudi soir, selon le fan des Red Devils Goldstein.

Tout est encore à jouer dans l’autre demi-finale

“Je n’ai que des choses positives à dire sur Manchester United”, a déclaré l’hôte du Sports Bar.

«Même lorsque nous avons perdu 2-1, j’étais assez calme.

«J’ai dit:« Ne vous inquiétez pas, nous gagnerons quand même ». Vingt coups, Pogba était brillant, Bruno était brillant, Cavani était de classe différente.

«Un contre 11, c’était une performance fantastique de United, qui maintenant non seulement en finale de la Ligue Europa, mais ce soir, ils ont remporté la Ligue Europa.

Cavani a été brillant du début à la fin

«D’après ce que j’ai vu dans l’autre match, Villarreal battant Arsenal, ce n’était pas le meilleur match, les deux équipes étaient assez pauvres.

«Aucune des deux parties ne peut arrêter le mastodonte qu’est Man United. De la façon dont United a joué ce soir, aucune de ces équipes ne peut vivre avec eux.

Goldstein pense également que Solskjaer donnera tort à ses détracteurs en remportant la Ligue Europa et en terminant deuxième de la Premier League alors que beaucoup s’attendaient à ce que le Norvégien soit limogé cette saison, y compris le co-animateur du Sports Bar Jason Cundy.

Solskjaer a prouvé que beaucoup de gens avaient tort

“Ce soir, c’est la nuit où tous ceux qui ont critiqué Solskjaer et déclaré qu’il serait limogé avant la fin de la saison mangeront leurs paroles”, a ajouté Goldstein.

“Quand United gagnera la Ligue Europa, et ils la gagneront, et termineront deuxième de la Premier League – United aurait eu une meilleure saison que Jurgen Klopp, Mikel Arteta, Brendan Rodgers, Jose Mourinho, Frank Lampard, Carlo Ancelotti.”