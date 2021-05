Manchester United a dépensé plus d’un demi-milliard depuis sa dernière victoire, plus de 100 millions de livres sterling de plus que Liverpool, qui a remporté la Premier League et la Ligue des champions à cette époque.

Manchester United a maintenant passé quatre saisons complètes sans trophée après sa défaite contre Villarreal en finale de la Ligue Europa.

Les Red Devils se sont battus pour un match nul 1-1 à Gdansk, Edinson Cavani annulant le premier match de Gerard Moreno.

.

Man United dépense comme un top mais ne joue pas comme un

La finale est allée à une séance de tirs au but angoissante, que United a perdu 11-10 alors que David de Gea a raté le coup de pied décisif.

Bien qu’une deuxième place en Premier League montre un signe clair de progrès, il y a de plus en plus de doutes quant à savoir s’il y en a eu assez depuis qu’Ole Gunnar Solskjaer a pris les commandes à Old Trafford.

La Ligue Europa de la saison 2016/17 – avec Jose Mourinho à la barre – était la dernière fois qu’ils remportaient de l’argenterie, mais Man United a passé comme un club à s’attendre à gagner des trophées régulièrement.

En fait, les chiffres montrent que le club a dépensé plus d’un demi-milliard de livres depuis sa dernière levée de trophée.

. – .

Qui est à blâmer pour ces énormes dépenses mais le manque de résultats sur le terrain?

Dépenses de Manchester United depuis le dernier trophée

Saison 2017/18: 178,56 millions £

Saison 2018/19: 74,43 millions £

Saison 2019/20: 204,1 millions de livres sterling

Saison 2020/21: 75,42 millions £

Total: 532,51 millions de livres sterling

Parmi les soi-disant “ six grands ” clubs de la Premier League, United a dépensé le plus de dépenses, derrière Manchester City (665,92 millions de livres sterling) et Chelsea (685,35 millions de livres sterling).

Cependant, City a remporté huit trophées majeurs au cours de cette période, dont trois titres de Premier League, tandis que Chelsea a une couronne de FA Cup et d’Europa League à son actif.

Ce qui piquera le plus, c’est qu’ils ont dépensé plus de 100 millions de livres sterling de plus que Liverpool (404,22 millions de livres sterling), qui a remporté la Premier League et la Ligue des champions à cette époque.

Même Arsenal, qui n’est sans doute plus considéré comme un club rival, a gagné plus (FA Cup) et dépensé moins (430,57 millions de livres sterling) que Man United.

Tottenham est le seul club des “ six grands ” à ne pas avoir remporté de trophée, mais à avoir dépensé près de 200 millions de livres de moins (344,25 millions de livres sterling).