Manchester United a été a exhorté à «couper son tissu» de Paul Pogba, qui n’a duré que 15 minutes de l’humiliation 5-0 de Manchester United face à Liverpool.

Ole Gunnar Solskjaer a choisi de ne pas commencer le milieu de terrain français mais l’a amené à la mi-temps avec les Red Devils 4-0.

Et il est parti 15 minutes plus tard

Pogba, cependant, a été expulsé à l’heure avec Man United 5-0 pour un défi robuste contre Naby Keita, qui a été étiré hors du terrain en conséquence.

Micky Gray a admis que le rouge de Pogba n’avait aucune incidence sur le résultat, cependant, l’expert de talkSPORT pense que l’incident a démontré les défauts de l’attitude du joueur.

Le contrat de Pogba à Old Trafford expire cet été, mais Gray a suggéré que le club devrait chercher à mettre fin à ses liens encore plus tôt, si possible.

Gray a déclaré sur talkSPORT: «Le résultat n’était pas dû à l’expulsion. C’était un défi ridicule de Paul Pogba.

Le défi de Pogba était tardif et élevé et il a reçu à juste titre un carton rouge à la suite d’un contrôle VAR

« Son attitude a vraiment besoin d’être examinée. Oui, vous êtes laissé de côté, mais la meilleure réaction est d’aller voir votre manager et de lui dire « d’accord, donne-moi un match et je te prouverai que je devrais être dans ce onze de départ ».

« Il y a certains joueurs dans ce club de football, je ne pense pas qu’ils seront ici à l’avenir. Man United devrait juste couper son tissu en conséquence avec Paul Pogba.

«D’accord, ils ont dépensé pour lui, mais à l’avenir, il ne fait pas partie de Manchester United. Il apporte juste du mauvais sang.

« Les gens pointent souvent du doigt Paul Pogba mais ce n’est pas la réaction d’un joueur qui veut prouver qu’il veut être à Manchester United. C’était terrible de sa part.

Gray n’était clairement pas impressionné par l’attitude de Pogba lors de son camée involontaire

Gray a également remis en question la candidature de Cristiano Ronaldo vers la fin du match ainsi que la décision de Jadon Sancho de ne jouer aucun rôle.

Il a poursuivi: « Tout le monde a applaudi la signature de Ronaldo et il y a eu de grandes occasions mais vous auriez dû le voir aujourd’hui. Il se promenait pendant les 20/25 dernières minutes.

« Je ne sais pas où aller avec Manchester United.

«Ils ont Sancho sur le banc et ils amènent Diogo Dalot. Que doit penser Sancho ? Il est venu dans un club comme Manchester United pour jouer semaine après semaine.

Ronaldo avait peu de joie contre les Reds rampants

Et 74 millions de livres sterling, Sancho n’a vu aucune action du tout

