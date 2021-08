Manchester United a dit ” d’être plus impitoyable comme Chelsea ” et SACK Ole Gunnar Solskjaer alors que Jamie O’Hara affirme que les Red Devils sont ” à des kilomètres ” du titre de Premier League avec le Norvégien en charge

in

On a demandé à Manchester United de s’inspirer du livre de Chelsea et d’être plus impitoyable dans son fonctionnement.

Et cela devrait commencer par le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

.

Est-ce que garder Solskjaer en tant que manager retient Manchester United?

Jamie O’Hara affirme que les géants de la Premier League se “sous-évaluent” en gardant le Norvégien et dit que Solskjaer doit partir s’ils veulent à nouveau remporter le titre de Premier League.

Le patron de United a été occupé cet été, avec deux arrivées à gros prix à Jadon Sancho et Raphael Varane.

Sancho a finalement déménagé à Old Trafford dans le cadre d’un transfert de 73 millions de livres sterling du Borussia Dortmund, tandis que Varane devrait arriver dans le cadre d’un accord de 42 millions de livres sterling du Real Madrid.

Mais, malgré les dépenses de plus de 100 millions de livres sterling pour renforcer l’équipe dans des domaines clés, United n’est pas considéré par beaucoup comme un challenger réaliste pour le titre cette saison.

.

Sancho pourrait porter l’attaque de Man United à un autre niveau cette saison – mais peut-il les aider à remporter le titre de Premier League ?

Bien que les Red Devils aient été finalistes de l’élite la saison dernière, ils étaient à 12 points des champions et rivaux de Man City, et Chelsea est considéré comme plus proche de les renverser.

L’expert de talkSPORT O’Hara a déclaré qu’ils étaient encore à des kilomètres du défi malgré la constitution d’une “équipe de haut niveau” à Old Trafford, à cause de leur manager.

United a remis à Solskjaer un nouveau contrat de trois ans plus tôt cet été, dans un énorme signe de soutien de la hiérarchie du club.

Mais O’Hara dit-il que les géants du football anglais ne sont pas assez impitoyables et gagneraient à imiter leurs rivaux de Chelsea.

“En regardant la façon dont Chelsea fait ses affaires, ils sont impitoyables”, a déclaré l’ancien milieu de terrain de Tottenham sur The Sports Bar.

«Ils sont impitoyables avec les managers – Frank Lampard, une légende du club, a constitué une équipe et n’a pas tout à fait obtenu de résultats, sixième de la ligue, n’était pas assez bon.

.

Lampard a été limogé en tant que manager de Chelsea alors que les Blues ont du mal à obtenir des résultats

Thomas Tuchel a été nommé en janvier et a guidé la même équipe de Chelsea vers la gloire de la Ligue des champions en seulement quatre mois, et a remporté son deuxième trophée avec les Bleus en Super Coupe de l’UEFA cette semaine.

« Alors ils se débarrassent de lui, font entrer Thomas Tuchel et ils gagnent la Ligue des champions… avec les mêmes joueurs !

«Ils sont impitoyables dans leur entreprise.

« Maintenant, je regarde un club comme Manchester United – se sous-évaluent-ils ?

“Je regarde leur équipe maintenant, avec Jadon Sancho, ils font venir Raphael Varane, ils ont Paul Pogba, Edinson Cavani, Marcus Rashford, Harry Maguire, Luke Shaw – c’est un top, top qu’ils ont mis en place .

.

Solskjaer fait face à une saison cruciale en tant que manager de Manchester United où cela pourrait être décisif pour son avenir

“Mais je pense toujours qu’ils sont à des kilomètres de remporter la Premier League, à cause d’Ole Gunnar Solskjaer.

«Est-ce qu’ils ont besoin de limoger Ole Gunner Solskjaer et d’être impitoyables comme Chelsea ?

“Je pense qu’ils doivent aller, ‘c’est la voie à suivre maintenant’, parce que Chelsea semble gagner et obtenir des résultats en travaillant de cette façon.”