Manchester United a donné un coup de pouce au transfert de Jadon Sancho alors que le Borussia Dortmund confirme “ l’accord de gentleman ”, mais l’accord d’été Erling Haaland semble moins probable

Le Borussia Dortmund a confirmé qu’il avait un “ gentleman’s agreement ” avec Jadon Sancho, indiquant que l’international anglais pourrait être en route cet été.

Sancho a fait l’objet d’intenses spéculations sur les transferts l’été dernier, Manchester United poursuivant publiquement l’attaquant.

Jadon Sancho pourrait quitter le Borussia Dortmund cet été avec Man United la destination la plus probable

En fin de compte, ils ne voulaient pas atteindre le prix demandé par Dortmund de plus de 100 millions de livres sterling.

La spéculation ne fera qu’augmenter cet été avec l’ouverture de la fenêtre de transfert.

Le directeur sportif du club, Michael Zorc, s’est entretenu avec les médias après la victoire 5-0 du club en demi-finale de la Coupe d’Allemagne contre Holstein Kiel.

Jude Bellingham faisait partie des buteurs et Sancho a également réalisé une solide performance avec deux passes décisives, tout en embarrassant également l’un des défenseurs de Holstein Kiel.

“Nous avions déjà eu un gentlemen’s agreement avec Jadon l’année dernière selon lequel il pouvait changer sous certaines conditions”, a déclaré Zorc à ARD.

«Il est avec nous depuis quelques années. Cependant, cet accord n’existe pas avec Erling. »

L’expert du football européen Kevin Hatchard a rejoint talkSPORT pour parler de Sancho et de son avenir.

Sancho impressionné lors de la victoire de Dortmund en coupe dimanche

“Il a en quelque sorte décrit quelque chose que nous savions déjà que Jadon Sancho, sous certaines conditions, est disponible pour un transfert cet été”, a déclaré Hatchard.

«Il a dit qu’ils avaient un gentleman’s agreement avec lui que si un certain chiffre est atteint, il pourra partir.

«Cela déclenchera des liens avec la Premier League, c’est l’avenue la plus probable pour lui.

«L’ajout intéressant à cela est que Zorc s’est efforcé de souligner qu’un accord similaire n’existe pas avec Erling Haaland.

«Cela renforce l’image que nous savions en quelque sorte qu’ils sont prêts à faire quelque chose avec Jadon Sancho parce qu’ils se sont accrochés à lui cet été juste parti et sont prêts à faire quelque chose pour lui.

«Avec Haaland, ils veulent absolument le garder une autre année.»

Erling Haaland est recherché par presque tous les meilleurs clubs d’Europe

Hatchard pense également que le prix sera bien inférieur à celui souhaité par Dortmund l’été dernier, Manchester United étant toujours la destination la plus probable.

«Le sentiment est qu’il sera inférieur à 100 millions d’euros. Ils demandaient beaucoup d’argent l’été dernier, il est évidemment un an plus tard dans son contrat.

«Il y a eu un effet sur le marché avec la pandémie, cela ne fait aucun doute. Je pense qu’il est disponible pour moins cher.

«Je crois toujours qu’il est l’un des joueurs les plus excitants du moment. Je pense qu’il est un artiste constant, marque des buts, fait des buts et possède des compétences incroyables. Sa prise de décision est excellente et s’améliore tout le temps.

«Je pense que si les clubs ont la capacité d’agir, ils devraient absolument le faire. Je pense que United est la destination la plus probable car ils étaient très, très attachés à lui, mais n’étaient pas prêts à payer ce genre d’argent.