Manchester United a donné un coup de pouce aux transferts lors de la poursuite de Raphael Varane avec le Real Madrid se rapprochant de David Alaba du Bayern Munich

Manchester United a reçu un coup de pouce dans sa poursuite de Raphael Varane, le Real Madrid se rapprochant de la signature de David Alaba, selon des rapports.

Les Red Devils ont été liés à un déménagement pour Varane dans le passé et le défenseur n’a plus qu’un an sur son contrat actuel.

Varane est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du monde

Selon le Manchester Evening News, un transfert de l’international français pourrait être envisagé après la nouvelle que le Real Madrid a conclu un contrat de cinq ans avec Alaba.

Le défenseur du Bayern Munich, poursuivi par Chelsea et le Paris Saint-Germain, est disponible en transfert gratuit en fin de saison et est sur le radar du Real depuis plusieurs mois.

Des rapports ont affirmé que l’accord pourrait être annoncé dans les semaines à venir après qu’Alaba n’ait pas réussi à conclure un nouvel accord avec les champions de Bundesliga.

Varane, qui a remporté quatre trophées de la Ligue des champions et trois titres de la Liga à Madrid, est évalué à environ 60 millions de livres sterling.

Interrogé sur l’avenir du joueur de 27 ans dans une récente interview, le président du Real Madrid, Florentino Perez, a déclaré: «Varane? Je suis content de notre équipe.

Alaba est connu pour sa polyvalence et peut jouer en tant que défenseur central ou arrière gauche

«Si les joueurs ne veulent pas rester à Madrid, ils peuvent partir.»

Les anciens managers d’Old Trafford, Sir Alex Ferguson et Jose Mourinho, ont tenté de signer Varane pendant leur séjour au club.

Ferguson a tenté de le faire entrer quand il était jeune à Lens en 2011, avant que United de Mourinho ne fasse rejeter sa candidature six ans plus tard.

Manchester United a été lié à une foule de défenseurs centraux, dont Ben White de Brighton, Jules Kounde de Séville et Ibrahima Konate de RB Leipzig.

On pense que le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, cherche un nouveau défenseur pour associer Harry Maguire à l’arrière.

Seuls Man City (24) et Chelsea (31) ont concédé moins de buts en Premier League que United (35) cette saison.