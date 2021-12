Manchester United a envoyé un éclaireur pour regarder Leeds No.1 Illan Meslier après avoir jugé le meilleur jeune gardien de but de 21 ans de Premier League… seulement pour le voir concéder sept contre Man City

Manchester United a envoyé l’un de ses meilleurs éclaireurs surveiller le gardien de Leeds United, Illan Meslier, pour assister à une soirée cauchemardesque pour le jeune Français contre Man City.

Selon certaines informations, le joueur de 21 ans a été identifié par les observateurs de talents de United comme l’un des meilleurs jeunes gardiens de la Premier League.

Meslier a enduré un cauchemar 90 minutes avec les scouts de Man United qui regardaient

Le recruteur en chef des Diables rouges, Jim Lawlor, a déjà observé le gardien, et le Daily Mail affirme que le recruteur des gardiens Tony Coton était au stade Etihad pour le choc de Leeds contre City mardi soir pour voir le jeune gantier en action.

Et tandis que le score semblait mauvais pour Meslier, avec les champions de Premier League battant les Blancs 7-0, il a tout de même réalisé une série d’arrêts impressionnants avec l’équipe de Pep Guardiola réussissant 31 tirs et en réussissant 15 cadrés.

Meslier a rejoint Elland Road pour un prêt d’une saison de la formation de Ligue 1 Lorient en 2019 et a joué un rôle déterminant dans leur retour dans l’élite.

Le Français a ensuite impressionné lors de sa première campagne de haut vol la saison dernière, ce qui a incité Leeds à signer définitivement le gardien de but et à lui confier un contrat à long terme.

Leeds est dans le combat de relégation lors de sa deuxième saison de retour en première division et le club fera tout ce qui est en son pouvoir pour conserver son n ° 1 à Elland Road.

Ce n’est pas souvent qu’un gardien de but doive récupérer le ballon dans son propre filet sept fois en un match, mais c’est exactement ce qui est arrivé à Meslier contre Man City

Cependant, Man United pourrait faire face à la perspective de perdre Dean Henderson l’été prochain s’il ne peut pas cimenter la place de gardien de but n ° 1 à Old Trafford, et le club recherche d’éventuels remplaçants à long terme.

Le gardien de premier choix de United, David de Gea, a encore 18 mois sur son contrat et a régulièrement fait face à des spéculations sur son avenir ces dernières années.

L’Espagnol de 31 ans a cependant insisté sur le fait qu’il envisageait toujours de jouer pour Man United à long terme, affirmant qu’il était dans la « meilleure forme » de sa carrière.

« Ça fait longtemps [at United] mais, espérons-le, il y a plus d’années à venir et plus de trophées à venir », a déclaré De Gea.

Dean Henderson a continué à avoir du mal à trouver du temps de jeu régulier à Manchester United derrière le n ° 1 David de Gea

David De Gea a l’air de revenir à son ancien moi

« Plus de bons moments à vivre. Alors que puis-je dire? Je suis extrêmement fier de ce que j’ai fait pour ce club et de jouer pour ce badge.

« C’est incroyable. Je me sens peut-être dans l’une des meilleures formes de ma carrière. Je me sens très bien. Peut-être que certaines personnes pensent que je suis plus âgé parce que je suis dans le football depuis de très nombreuses années, mais je suis encore jeune pour un gardien de but. J’apprends encore tous les jours, je me donne à 100 pour cent en formation.

«Je suis ici pour les bons et les mauvais moments. Vous devez mettre votre visage là-bas dans les bons et les mauvais moments. Je suis ici depuis longtemps, je suis l’un des joueurs les plus expérimentés ici.

« Dans les mauvais moments, je sens que je dois être ici pour montrer que nous sommes ici, nous sommes ensemble, nous sommes une équipe et pour essayer d’aider les jeunes et les gens ici, pour nous rendre plus forts. »